Los sabaleros sueñan con ganar la gran final Copa Sudamericana

El Club Atlético Colón de Santa Fe está viviendo un momento histórico porque jugará la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle en Asunción de Paraguay, lo que genera muchas expectativas porque si el resultado es positivo para los santafesinos, el club obtendría su primer título internacional.

La gran final se disputará en el país vecino el día sábado 9 de noviembre y los hinchas no se quieren perder el partido.

Desde hace unos días, se habilitó la compra y canje de entradas que está revolucionando el mundo sabalero.

Como sucede en varias localidades, la ciudad tiene su peña sabalera “Lucas Alario” Filial San Cristóbal y dos de sus integrantes, Diego Di Paolo y Sergio Furrer, fieles hinchas de Colón contaron las sensaciones previas a la final y cómo se preparan para viajar a Paraguay.

“Esto es una alegría para todos, somos muchos los que vamos y muchos los que quedaron afuera, lamentablemente, se condicionó la venta de entradas y fue engorroso el tema. Ahora ya estamos armando los transportes y preparándonos para ir. Uno fe siempre tiene, siendo la primera vez que el equipo llega, no ve la hora de tener la posibilidad de una final, se nos dio y tenemos que ir sea como sea. Nosotros salimos el viernes a la madrugada, no conseguimos hotel pero no importa. Con 1-0 soy feliz y si Colón hace su partido será un 2-1. Queremos volver con la copa y la estrella para bordar en la camiseta”, expresó Diego.

Se espera que desde el jueves o viernes arriben muchísimos hinchas de Colón a Asunción, se estiman 30.000 personas que estarán haciendo fuerzas por el club rojinegro, cada uno con sus cábalas, sus rezos, sus nervios lógicos, la ansiedad y la fe puesta en los jugadores.

“Independiente del Valle es un buen equipo, rápido y tiene dos delanteros peligrosos. Los jugadores de Colón ya han demostrado que la cabeza la tienen en la final, ni en la liga ni en los clásicos, pensando en ese partido que es único, que hay que jugarlo y vamos a ser local allá”, agregó Diego.

Si bien la demanda de entradas es muy alta, hay quienes ya la pudieron adquirir y otros están a la espera de retirarlas en estos últimos días de venta. Aproximadamente sesenta sancristobalenses presenciarán la final histórica y hay quienes ya arriesgan resultados a favor de Colón.

“Somos muchísimos hinchas de San Cristóbal que vamos, gracias a la filial hemos encontrado un grupo lindo, nos hemos unido y estamos compartiendo cosas. Esta noche vamos a ir con un grupo de gente a hacer cola a las 9:00 de la noche para esperar que nos den a las 9:00 de la mañana los números y ahí esperar otras tantas horas para canjear las entradas que ya las compramos. Vamos a ir a pasarla bien y a esperar como esperamos todo el año esto. Al otro día me levanté y reservé hotel sin saber quién iba, no me importó nada y me salió bien. Está bueno llegar a una final y estaría bárbaro ganarla. Se comparte con familia y amigos, el jueves a la noche nos vamos en una caravana de 900 kilómetros que va a ser increíble y la vuelta también”, contó Sergio.