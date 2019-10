Presentan el 1er DVD con archivos históricos de la ciudad de San Cristóbal

Elina Nuñez y Enrique Giussani llevan más de dos años de trabajo en la selección y digitalización de los archivos de la Sociedad Italiana y los pertenecientes al periodista Osvaldo Giussani. El archivo en formato DVD se denomina “Rescate de testimonios de la historia de nuestro pueblo: San Cristóbal.”

El Proyecto de Territorio de Encuentros se llevó a cabo con la asociación de la Sociedad Italiana” XX de Septiembre” (Consejo Directivo-Subcomisión de Cultura), Escuela de Educación Técnico Profesional N° 474 "Tambor de Tacuarí", Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”-Nivel Superior y la Delegación IX Regional de Educación.

El objetivo de generar este archivo y ponerlo a disposición de toda la comunidad es rescatar testimonios institucionales y privados del devenir histórico de San Cristóbal. Aportar a la sistematización de datos de la historia local con la incorporación de distintas fuentes.

Posibilitar la participación de los jóvenes y facilitar condiciones para sumar constructivamente.

Preservar el patrimonio cultural e histórico de la comunidad sancristobalense y despertar en niños, jóvenes y adultos interés por la historia de la localidad.

“Se digitalizó en el año 2017 y parte del 2018. La intención final es poner las bases para nuestro archivo histórico de San Cristóbal, para ello es necesario la catalogación que la realizan los archivistas. Es necesario que todas las instituciones se capaciten para archivar sus documentos” comenzó Elina Nuñez

El material que digitalizó Enrique Giussani es el recolectado por su padre durante más de 60 años. “Este material es hecho a la medida de Osvaldo Giussani, cuando fue jubilado y trató de editar todo ese material y lo ubico en carpetas que son las que digitalizamos. Se podrá ver en este DVD pero también en la página web: www.sancrishistorico.com” anticipó Giussani.

En el caso de la Sociedad Italiana se relevó primero todo el material y se realizó un inventario y se digitalizó hasta el 2016. Nuñez comentó que “previamente realizamos una selección con carácter didáctico, pero si se pueden encontrar los libros de actas, documentos, correspondencias, allí se encuentra todo lo importante” .

“El archivo de Giussani es el reservorio periodístico, documental más grande que yo conozco” E. Nuñez

Lo que se refiere a Osvaldo Giussani, el archivo comprende 57 carpetas de 80 páginas cada una, con una o dos imágenes cada una. Sobre el tema de Poblamiento hay 41 carpetas, sobre la Comisión de Fomento e Intendente hay 30 carpetas, Instituciones 20 carpetas, Educación 12, Cultura 2 carpetas, sobre Salud hay 4 carpetas, Audiovisuales 5 carpetas, varias 22 carpetas, personas especificas 8 carpetas y anexos 12 carpetas, es decir hay 218 carpetas, 24.000 imágenes scaneadas (falta scanear 50.000) y sumarle 90 libros y revistas regionales y 28 carpetas del diario El Litoral.

Paralelamente y para difundir y crear cierta inquietud, se armó una muestra fotográfica itinerante que se encuentra en el Banco Credicoop, luego se trasladará en la sede de la Mutual de San Guillermo y finalmente al Museo Histórico de la ciudad.

“En la muestra se encuentran fotografías de 1898 y la inundación del 2003, hay casi 150 imágenes, allí se muestra las instituciones, las personas, el accionar político, de los funcionarios y también lo educativo y cultural” comentó Giussani.

Miradas

“San Cristóbal fue muy grande por momentos se achicó y por momentos se agrandó, en el censo del año XVIII se hablaba de 8.000 habitantes, pero en la región había 12.000 habitantes, hoy en el campo tendremos 2000 habitantes, es decir que no hemos avanzado. En cuanto a productividad debemos recordar que la cosecha del sorgo nunca fue superada por la de soja, aquí había maíz y trigo y los animales que había llegaban a 2 millones, hoy no llega a 1 millón. San Justo, Sunchales y Rafaela se hicieron grandes con San Cristóbal. Nosotros estábamos para más” sostuvo Enrique Giussani.

Por su parte, Nuñez indicó que “San Cristóbal surge cuando la provincia había quedado fuera del mercado de tierras no es una colonización planificada, es decir, los que vinieron era lo que sobraba, los que no tuvieron acceso a la tierra que recordemos en el norte, estaba en manos de la Forestal. Aquí se dio otra forma de poblamiento que es el ferrocarril, allí llegaron los primeros colonizadores franceses y luego la inmigración”.