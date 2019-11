Padre Stucky: "agradezco a dios por estos 30 años de sacerdocio"

Consultado sobre las enfermedades que tuvo que padecer y con las que actualmente está luchando, el Padre dijo: "hace un tiempo que ya interioricé que la muerte es parte de la vida y llegaré hasta donde Dios quiera que llegue. Siempre supe que hay un más allá después de la vida, así que en estos momentos que me toca pelear y luchar con mi salud lo tomo como pruebas que me va poniendo Dios para fortalecer mi fe. He aprendido mucho en todo este tiempo. He ido creciendo en mi sacerdocio, superando errores y aumentando mi fe".

Consultado sobre San Guillermo, dijo: "no quiero opinar mucho para que no se me enoje el Padre Fabián, pero siempre me han preocupado las adicciones en los más jóvenes, creo que la juventud tiene cosas muy buenas y hay que darle posibilidades a los jóvenes para que lo puedan superar. Tengo grandes amigos en San Guillermo y aprovecho esta oportunidad para saludarlos a todos. Siempre San Guillermo estará en mi corazón".