Coyas y Patagones 2019

Como cada año, se desarrollaron las competencias de las tribus Coyas y Patagones en la escuela N° 40 de la ciudad de San Cristóbal.

Esta actividad institucional data desde hace seis décadas y muchisimos alumnos han participado en la misma en todos estos años.

Coyas y Patagones, identificados con el color verde y rojo, respectivamente, consiste en pruebas deportivas, intelectuales y artísticas que se desarrollan durante todo el año escolar. Cada una tiene un puntaje determinado y la sumatoria total de puntos consagra a una u otra tribu al final del año.

En esta oportunidad, para realizar las dos presentaciones, la temática elegida fue "sueños". Los coyas decidieron hablar sobre educación y la lucha de docentes y alumnos. Por su parte, los patagones plasmaron la historia de Estela de Carlotto.

Ambas se lucieron de una manera increíble, las escenografias fueron espectaculares, la música elegida fue acertada, las actuaciones fueron muy buenas y los jóvenes demostraron estar a la altura de las circunstancias. Valorando y trabajando en estos 61 años de tradición.

Sin embargo, al finalizar ambas presentaciones todos los presentes se llevaron una sorpresa, debido a que ninguna de las tribus recibió un puntaje por lo realizado.

Por decisión de los directivos de la institución, los jurados evaluaron cualitativamente y no cuantitativamente las presentaciones de las tribus y no hubo ningún ganador. Sólo felicitaron a ambas.

Los chicos, sus familias y el público en general repudiaron esta medida y se mostraron disconformes por lo establecido.

De esta manera, por el puntaje de las competencias deportivas, la tribu Patagona superó a la tribu Coya.

"Destacamos el excelente espectáculo en actuación, la puesta en escena y la muy buena escenografía de ambas tribus. La temática del sueño aparece claramente planteada en las dos representaciones. Destacamos el trabajo en equipo, la organización, el vestuario, el maquillaje y la musicalización. Felicitaciones para ustedes, tribus coyas y patagones", argumentó la Prof. Valeria Barbbero, en representación del jurado.

Lara y Evi, autoridades de las tribus Coya y Patagona, respectivamente, se expresaron acerca de lo acontecido entre lágrimas.

"Definitivamente nos tomó por sorpresa, este acuerdo nunca lo tuvimos en cuenta, nunca se nos dio la oportunidad de debatir sobre el tema, esto no era lo acordado y nos da vergüenza hasta la gente que vino, que nos apoyó y ante nuestros padres. Se nos informó que nos iban a dar una devolución de cada cosa con puntaje y no fue así. No podemos creer esto y le pedimos disculpas a la gente. Es mucho laburo todo, trabajo de meses y perder muchas cosas, más allá que nos involucramos porque nos gusta. Dimos todo, somos adolecestes, y nos duele que nos expongan así".