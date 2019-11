“Proponemos a intendentes y presidentes comunales un pacto social sectorial para superar la crisis"

¿DESDE DÓNDE SURGE LA CONVOCATORIA DE FESTRAM A ESTA REUNIÓN CON INTENDENTES Y PRESIDENTES COMUNALES?

La iniciativa de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner merece ser tomada no sólo como un desafío, sino como una acción concreta. Desde allí es que pensamos que el territorio provincial y los estados locales son el ámbito adecuado para implementarlo. Los municipios son el anclaje natural de todas las políticas que se aplican.

A nosotros como FESTRAM, pero también desde la Corriente Federal de Trabajadores nos parece que ese Acuerdo debe tener una de sus centralidades en el movimiento obrero organizado y en puntos, propuestas, objetivos que vayan definiendo, no sólo como salir de la crisis, sino que mientras asumimos e implementamos esa tarea, vayamos definiendo el país que queremos. En ese sentido reafirmamos el “Nunca más el liberalismo en nuestra Patria”, que ya ha dejado de ser una consigna para transformarse una realidad que interpela a todo el frente nacional y popular.

¿Y ESO SE PLASMA EN SANTA FE CON ESTA INICIATIVA?

Por supuesto que no es lo único por hacer, pero entendemos que debatir sindicatos, y dirigentes con intendentes y presidentes comunales sobre la realidad que estamos viviendo, los problemas centrales, buscando estrategias propias y de conjunto es un paso importante. Es por ello que desde distintos niveles de la institucionalidad santafesina, especialmente en varios de sus legisladores nacionales y provinciales, se apoya esta iniciativa pues sienta las bases para seguir debatiendo futuros desafíos, políticas públicas, y temas que no pueden ser resueltos sectorialmente o por una sola persona; el caso de la Caja de Jubilaciones, el IAPOS, entre otros necesitan distintas miradas y la participación de todos los actores involucrados.

Pero también hoy tenemos, más allá de las urgencias, que entender que el mundo está cambiando a velocidades impensadas, y las tecnologías no sólo impactan en la vida familiar y personal, sino en las relaciones laborales: tenemos que estar atentos y preparados para esas transformaciones. Parte de esa discusión es incorporar el concepto de Ciudades Inteligentes, su significado, implicancias y desafíos.

¿CÓMO AFRONTA FESTRAM LO DURO DE LA REALIDAD QUE ESTAMOS ATRAVESANDO?

La situación tiene un alto grado de complejidad. Observemos simplemente esto: mientras buscamos instancias de diálogo y construcción de consensos, tenemos en muchos lugares de la Provincia que cortar rutas, manifestarnos en las calles, o realizar paros parciales o totales por la falta o retraso en el pago de los salarios.

FESTRAM advirtió oportunamente lo que se venía con el Pacto Fiscal. Adherir fue una decisión totalmente equivocada. Si a eso le sumamos la desaparición del Fondo Sojero, la caída en la coparticipación y por supuesto la baja alarmante de la actividad económica de comercios e industrias, imaginamos los esfuerzos de muchos intendentes y presidentes comunales por mantener servicios y obras.

La solución no pasa por no pagarle a los trabajadores, despedirlos o mantenerlos precarizados. Quienes adoptaron las medidas anteriormente descriptas deben hacerse cargo y entre todos debemos buscar soluciones y caminos que podamos transitar juntos. El diálogo es un elemento indispensable de la hora, pero pretender hacerlo con nuevos ajustes sobre los trabajadores y trabajadoras estatales y municipales es un grave error.

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL EVENTO DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE?

La idea es que con números concretos podamos tener diagnósticos precisos de la realidad. Saber de qué estamos hablando cuando analizamos la situación de los municipios, la Caja de Jubilaciones, la coparticipación, el IAPOS, o las Asignaciones Familiares para dar algunos ejemplos.

A partir de allí ver las estrategias. No se puede seguir abordando la realidad provincial pateando la pelota hacia adelante, o con preconceptos. Tener precisiones que pongan en evidencia la necesidad de adoptar medidas de las que todos formemos parte y acordemos.

En este sentido nos parece absolutamente necesario encuadrar los debates en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pues todas las temáticas por abordar, de una u otra manera están comprendidas en ella.