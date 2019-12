Vallejos asumió su segundo mandato como Intendente de Reconquista y puso en funciones a sus Secretarios

El Dr. Amadeo Enrique Vallejos prestó juramento al asumir su segundo mandato como Intendente de Reconquista, luego de ser reelecto el pasado 16 de junio de 2019, con el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Ciudad.

El acto, que se llevó a cabo en la noche del lunes 9 de diciembre, en la esquina de Patricio Diez y Obligado, fue en el marco Sesión Extraordinaria Especial del Honorable Concejo Municipal, de la cual participaron vecinos, familiares, autoridades locales y provinciales.

El Presidente del Honorable Concejo Municipal, Francisco Sellarés, fue el encargado de entregarle una medalla que testimonia el período de Gobierno Municipal 2015 a 2019 al Dr. Amadeo Enrique Vallejos, y de tomarle el juramento de práctica al Intendente electo para el nuevo período de Gobierno.

Gabinete

Seguidamente, el mandatario procedió a tomar juramento de práctica a los Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal: Lic. Guillermo Romero Mansur, Secretario General, que además tendrá a su cargo la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo; Lic Nicolás Sandrigo, Secretario de Control Público, quien tendrá a su cargo Obras y Servicios Públicos; la Lic. María Haydeé Maggio, Secretaria de Desarrollo Humano; y la Prof. Natalia Cereijo, Secretaria de Cultura y Deportes.

Asimismo, el equipo de Gobierno estará integrado por Claudia Wagner en Servicios Público; Ives Saucedo en la Subsecretaría de Deportes; el CPN Matías Masat en Hacienda; Samira Pérez en la Subsecretaría de la Producción, acompañando a Rubén del Fabro (hijo); Nicolás Marcoaldi en la Subsecretaría de Obras Públicas.

Confianza

Vallejos dirigió su mensaje ante el público presente y agradeció a la ciudadanía por el renovado voto de confianza, como así también a los agentes municipales, instituciones y vecinos "que hicieron posible las grandes transformaciones que realizamos juntos durante los cuatro años de gestión".

Hizo un repaso de su gestión, destacando tanto los logros como las dificultades, entre ellas las que tuvo que atravesar por causa de los fenómenos meteorológicos -intensas lluvias e inundaciones-, con las consecuencias económicas, sociales, y de infraestructura que conlleva.

Remarcó el diálogo y el consenso que primó durante estos años con los distintos partidos políticos, y que forma parte de comprender que la política es una herramienta de transformación para mejorar la calidad de vida de la gente.

Asimismo, destacó la Planificación Local Participativa "que busca es lograr políticas públicas, entendiéndolas como el conjunto de objetivos de decisiones y acciones que debe llevar adelante un Gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio Gobierno consideran prioritarios".

Y señaló las obras y acciones de Gobierno más destacas, como el Plan de pavimento urbano -que superó las 160 cuadras-; el Fondo Permanente de Infraestructura Urbana; la capitalización de la ciudad, la del parque automotor del Municipio; la promoción de las actividades colectivas en lo social, deportiva y cultural, "que hacen que Reconquista sea hoy esa Perla del Norte que todos siempre decimos", subrayó el Intendente Vallejos.

Ejes

Otros puntos que enfatizó el Intendente en su discurso fueron los 4 ejes de la gestión: "recuperar el liderazgo del Municipio institucionalmente; Conformación, consolidación y maduración de los Equipos Técnicos para Gobernar los 4 años; la participación, donde apostamos al Presupuesto por Programas donde cada Área del municipio pudo elaborar su propio presupuesto como herramienta de participación interna y hacia la comunidad fue la Participación participativa que nos ayudó a formar esa políticas públicas, a priorizar los problemas, ver las alternativas y soluciones que tenía cada uno de los barrios de nuestros ciudad. Esto permitió hacer un plan de trabajo desde el problema hasta la solución".

Y agregó que "si bien logramos resolver muchas situaciones, otras son parte del desafío que tenemos en esta nueva etapa, donde queremos dividir la ciudad en 17 sectores, previo consensuar con las distintas instituciones y Vecinales, para trabajar con esta misma metodología con la participación directa de los vecinos en esta democracia participación que también creemos".

Con respecto al cuatro eje, detalló que "es el de establecer alianzas o convenio con instituciones públicas o privadas, de nivel local, provincial, nacional e internacional. Esas alianzas, estrategias o convenios, nos permiten potenciarnos poniendo el trabajo conjuntos con las instituciones, universidades, como así también el sector privado y público, y ahí la sinergia para poder continuar solucionando problemas".

Innovación tecnológica

Para esta nueva etapa el Intendente anunció que "agregamos un quinto eje, que tiene que ver con la innovación tecnológica. Innovación tecnológica que hoy atraviesa cada una de nuestras vidas. Esta innovación es una de las principales fuente de trabajo de la población joven en el presento, pero también en los próximos años será la principal herramienta para aumentar el Producto Bruto Interno de una comunidad, de una Provincia y de una Nación. Y vamos a trabajar fuertemente en este Eje junto a la Universidades y empresas del sector público de nuestra ciudad", afirmó.

Cambio climático

El Intendente Vallejos también habló del cambio climático, sus consecuencias y la necesidad de tomar conciencia. "Ese va hacer el gran desafío a trabajar en dos ejes: uno que tiene que ver con la mitigación del cambio climático y el otro con la adaptación al mismo. Para estos dos ejes tenemos proyectos concretos, algunos de ellos ya en ejecución, como las obras de desagües y saneamientos, que hoy nos permite contar con un Plan de desagüe integral de nuestra ciudad que nos va a permitir seguir mejorando esta problemática que nos toca atravesar. También en este momento estamos en una etapa avanzada de las defensas que se están efectuando para la población pueda estar más segura", sostuvo.

En el eje que tiene que ver con la mitigación al cambio climático "el gasto energético, con la producción de energía renovable, son los ejes principales de trabajo. Con respecto a la eficiencia energética comenzamos primero con nuestra casa central sustituyendo las luminarias por Led; continuando con programas de eficiencia energética. Y por primera vez en la historia pudimos terminar el inventario de gases de efecto invernadero que produce la ciudad gracias a un trabajo de más de una año. Gracias a esto pudimos hoy finalizar el Plan de acción climática, el Plan de trabajo que vamos a tener en cada área del municipio", explicó.

Por último, el Intendente adelantó que "en esta nueva etapa que se avecina, quiero seguir trabajando por el bien común. Esa herramienta que está constituida por valores, tan importante para los seres humanos, como son: la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Esos valores que también nos hacen reflexionar porque no hay verdad sin consenso; no hay libertad sin respeto; no hay justicia sin reparación; y no hay solidaridad sin compromiso. Hoy renuevo mi compromiso ante la confianza que depositó nuevamente la ciudadanía en la conducción de la Municipalidad de Reconquista. Un gracias muy grande a todos y que Dios nos siga bendiciendo. Les deseo a todo un feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y que lo que se avecina sea mejor para todos", finalizó ante un aplauso cerrado de los presentes.