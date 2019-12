Por Juan Pascual: Acuerdos y consejos en todas las áreas de relevancia, deuda externa, transformación del entramado judicial. Esas fueron las tres claves políticas del primer discurso del presidente Alberto Fernández, tres claves que también tienen un trasfondo político mayor que ubica en nuevos lugares a los poderes fácticos –muy fortalecidos tras la gestión de Cambiemos– y a la nueva oposición, al interior de un problema más profundo, el de la defensa de la democracia en tiempos cada vez más convulsos.

Retóricamente, esas tres claves deben comprenderse en el interior de una puntuación clara: Fernández comenzó recordando a Raúl Alfonsín y cómo “nos abría una puerta hacia el respeto a la pluralidad de ideas y nos devolvía la institucionalidad que habíamos perdido” y terminó invocando su lema fundador “Con la democracia se come, se cura y se educa”. En el camino, repitió una decena de veces “Nunca más”.

Fernández pondera su presidencia en su lugar histórico, 40 años de democracia se cumplirán cuando termine su mandato y las crisis recurrentes, cada vez más vertiginosas y destructivas, no solamente ponen en riesgo la vida de la población sino las propias reglas de juego institucional. Ese es el otro significado de decir “Sin pan no hay democracia ni libertad”. No sólo alude a la jerarquía de las prioridades del nuevo gobierno sino a los peligros que enfrenta el orden democrático mismo.

En su cierre, cuyo tono se diferenció de forma marcada, Fernández también llamó a “detener el odio”. Más allá del estallido de pobreza, de la crisis que deja el peor gobierno de la historia democrática, ese legado quizá sea el más preocupante, en un marco donde “Han crecido en varios países movimientos autoritarios”.

“Sin pan no hay democracia ni libertad” también significa terminar con el odio a los pobres. Con la idea de poner una bomba en las villas y volarlas por el aire, Pichetto dixit. La convocatoria a la solidaridad de “los argentinos que por su esfuerzo o por el motivo que fuera tienen una situación más placentera” es también una convocatoria a defender la democracia.

Política, política, política

Entonces, el sentido de los consejos y acuerdos es el de incorporar en las decisiones a quienes se vean afectados por la elaboración de las mismas. Más directo: que la Federación Agraria se anime a negar retenciones delante de los curas villeros.

Cada punto urticante tiene su consejo. ¿Cómo participarán las fuerzas de la oposición, qué aval le darán? El optimismo llama a esperar la respuesta concreta. Como sea, esos consejos y acuerdos se sustentarán más en las instituciones y organizaciones sociales y económicas que en las estructuras partidarias. El modelo no es la Moncloa española sino las mesas de Eduardo Duhalde durante el incendio del 2002. Poderes reales forjados en las escuelas de las elites y en los comedores de los barrios pobres, juntos y dándole cimientos a las políticas públicas.

Entre otros acuerdos y consejos, Fernández enumeró:

• Plan Integral Argentina Contra el Hambre. Se lanzará como primera actividad de gobierno, está integrado por el Gabinete, personalidades de la sociedad civil –de Adolfo Pérez Esquivel a Marcelo Tinelli– y “los marginados y excluidos de la Patria”. Es decir: de las organizaciones sociales y territoriales.

• Nuevo Contrato de Ciudadanía Social. Conformado por fuerzas políticas, productivas, sindicatos, los movimientos sociales, el feminismo, la juventud, el ambientalismo, la universidad y el entramado científico-tecnológico.

• Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia. Aquí participan las mismas entidades, pero se suman los gobernadores. Su objetivo es delimitar el funcionamiento macroeconómico.

• Consejo de Malvinas. Ese nombre no lo dio como tal, pero llamó a un acuerdo entre “todas las fuerzas políticas, la Provincia de Tierra del Fuego, representantes del mundo académico y de los excombatientes” para que la política respecto de las islas vaya “más allá de los calendarios electorales”.

• Consejo Económico y Social para el Desarrollo. Fue definido como “órgano permanente para diseñar, consensuar y consagrar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década”. La diferencia con las declaraciones habituales en este sentido es que tendrá rango de ley y que sus autoridades serán elegidas por el parlamento con períodos de gestión superior a un mandato.

•Política de seguridad. Este tramo no fue nombrado como un consejo, acuerdo o contrato, pero se habló de una política enmarcada por una ley “Concertada, plural, integral y co-gestionada, más allá del plazo de nuestro mandato, entre todos los actores del sistema político” con un objetivo claro “escapar a la lógica del gatillo fácil y de justificar la muerte por la espalda”. Esa mención directa a la doctrina Chocobar fue improvisada durante la alocución misma del discurso de Fernández: no está en el documento con el discurso que sus colaboradores difundieron entre la prensa.

• Pacto Educativo Nacional. Desde los tiempos de Alfonsín que no se hacía una convocatoria en este sentido. Fernández llamó a “todos los actores de la comunidad educativa y de la sociedad”.

El hambre, la macroeconomía –dólar, tarifas, salarios–, la producción, Malvinas, la seguridad y la educación. Las pretensiones son altas, sobre todo en un país que sólo tuvo consensos en sostener la institucionalidad democrática y la integración regional, según estimó el propio Fernández. Desde una óptica más profana, son demasiadas roscas juntas. Si al menos hay avances en lo que el presidente llama “ética de las prioridades y las emergencias” ya será mucho. «Comenzar por los últimos para llegar a todos» hoy significa que vuelvan las retenciones, ya, y que el cepo cambiario continúe por tiempo indeterminado. Pausa