Cafiero sobre las retenciones: "Acá lo que se hizo fue actualizar el valor"

Fuente: (La Nación)

El jefe de Ganibenete Santiago Cafiero anticipó este sábado que el proyecto llamado de "solidaridad y reactivación productiva" incluirá la instauración de un impuesto del alrededor del 20% a los consumos en dólares, una modificación de las alícuotas de Bienes Personales (aunque no se tocarán los mínimos desde los cuales se paga), una moratoria fiscal para las pymes y se facultará al Poder Ejecutivo a dar aumentos de jubilaciones, planes sociales y salarios, con la idea de anunciarlos antes de Fin de Año.

El funcionario, en una entrevista con La Nación, descartó cambios en el Impuesto a las Ganancias, negó que se estuviera pensando en un congelamiento del cuadro tarifario y trató de bajarle el tono a la polémica con las entidades ruralistas por la suba de retenciones publicada este sábado.

Sobre el aumento del 9% a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, indicó que próximamente se conformarán mesas de diálogo pero que "acá lo que se hizo fue actualizar el valor de las retenciones que se habían fijado en 4 pesos".

"Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Así lo estableció Macri y así está hoy el régimen. Eso no se tocó. Lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones", dijo el jefe de Gabinete y aclaró que cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos.

"Lo que dijimos es: pasaste de un dólar de 36 a uno de 63, modifiquemos ese tope. Obviamente se actualizan los valores, pero no se modificó el régimen de retenciones. Si lo hiciéramos, lógicamente vamos a estar convocando a las entidades", expresó el funcionaro.

Por otro lado, aclaró que está previsto es ir convocando a los sectores a este ámbito de acuerdo para evaluar cuál es el mejor régimen exportador de la Argentina. "Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina", señaló.

Para Cafieron las quejas del sector agropecuario no tienen "asidero". Consideró que se busca actualizar valores que quedaron muy desactualizados. "Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar. Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación", indicó, a su vez que precisó que el Gobierno entiende las dificultades que tuvo el campo por cuestiones climáticas: "Entendemos que hay muchos insumos que son en dólares, pero también tenemos que ser conscientes de que el gobierno de Macri tuvo una devaluación de más del 500% y eso genera rentabilidad extraordinaria".

Respecto al dólar turista el jefe de Gabinete indicó que va a ser parte de la ley de solidaridad y reactivación económica que mandaremos el lunes al Congreso. "Con esto buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local. Persigue una lógica distributiva. A los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo", puntualizó.

Tarifas sin congelamiento y pago de la deuda

Respecto a las tarifas de servicios el funcionario señaló que en principio no está previsto un congelamiento. "El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No veo que tengamos una posibilidad de congelar tarifas sin impactar fuertemente sobre núcleos de inversión que son necesarios. Por eso no podemos avanzar en esa líneas".

A su vez indicó que en cuanto a los precios se está negociando con dos formadores de precios muy generales: alimentos y medicamentos. "Producción está negociando un nuevo esquema de Precios Cuidados, con el eje en el cuidado de la canasta básica", dijo y aclaró que eso va a entrar en vigencia en enero. Y precisó que Salud está discutiendo con los productores de medicamentos para ver cómo se hará para reducir el valor.

En cuanto a la situación económica del país y una proyección en dos o tres años, el funcionario indicó: "Argentina va a volver a crecer. Si logramos ese plazo del que habla el Presidente rápidamente podemos demostrar nuestra capacidad de pago". Respecto a la deuda, Cafiero dijo que el Gobierno tiene voluntad de pago, pero no se puede pagar por ahora.

"Necesitamos tiempo. Argentina tiene fundamentos muy concretos para mostrar que, si se le permite ese lapso de crecimiento, Argentina empieza a pagar rápidamente", describió Cafiero y expresó que "hay sectores de mano de obra intensiva que están trabajando al 20 por ciento. Hay que sacarles las lonas a las máquinas y ponerlas a funcionar de nuevo. Eso es encender la economía, como dice Alberto".