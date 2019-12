Empresas santafesinas de transporte de pasajeros recibieron certificación IRAM

El Instituto Argentino de Normalización y Certificación, a través de su Filial Litoral, otorgó la norma IRAM 3810 a 12 empresas de transporte de pasajeros de nuestra provincia. Ellas son Empresa Güemes, Empresa Laguna Paiva, Empresa Monte Vera, Empresa El Condor, Transporte Automotor Llambi Campbell, Nueva Empresa Ciudad de Esperanza, Empresa El Norte Bis , Empresa de Transporte El Norte, Empresa San Cristóbal, Tata Rápido, Empresa Espiga de Oro y María Tours. Ésta certificación respalda el servicio de viajes interurbanos e interprovinciales hacia distintas localidades.

El IRAM fue creado como una ONG en 1935. Forma parte del Consejo Nacional de Calidad junto con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y otras entidades. La norma 3810 elaborada por IRAM se refiere a los requisitos necesarios para el desarrollo de un servicio de transporte seguro, al demostrar el compromiso de las empresas transportistas con la mejora de la seguridad vial, aumentar la confianza de sus aseguradoras y optimizar el desempeño.

“UN LOGRO MUY IMPORTANTE”

Alejandro Clérico, gerente de El Norte, habló en la entrega de los certificados que se realizó el Miércoles 4 de Diciembre en la sede de IRAM Litoral en San Lorenzo al 1300 en Rosario “La certificación de la norma IRAM es un logro muy importante que no hace más que abonar la firme convicción de que somos una empresa que todos los días está en una mejora continua con el objetivo de prestar un mejor y más eficiente servicio al público usuario que siempre nos ha elegido”

“La normativa que puso plazos para ésta certificación no es lo que motivó a la empresa queyo represento, sino que es una aspiración que siempre ha estado en el espíritu de la empresa. La mejora continua, lograr llegar a ser una empresa cuya seguridad vial sea uno de los pilares fundamentales” comentó Clérico. Otra cuestión a tener muy en cuenta en ésta clase de prestaciones es el descanso de los choferes. “La empresa respeta todas y cada una de las normativas laborales que surgen del convenio colectivo que regula la actividad. La jornada laboral es una de ellas y por supuesto se respeta”, afirmó el representante de El Norte. “La aprobación de la norma IRAM marca un piso a partir del cual la idea es no solo mantenerlo, sino mejorarlo. A fines de 2020 hay una nueva auditoría de IRAM donde lo que se va a controlar es no solo el mantenimiento sino también la superación. Esa es la aspiración que tenemos” aseveró Clérico. “El material rodante de la empresa El Norte, ya sea de doble eje o de eje simple, son coches que cuentan con todas las habilitaciones necesarias para prestar el servicio y que han sido previamente autorizados por la Provincia. Cumplen con todos los estándares de calidad, son de última generación”

Por su parte, Jorge Coulter, gerente regional de IRAM en la región Litoral, comentó: “En cuanto a la 3810, venimos trabajando desde hace años, antes de que salga la resolución a nivel provincial veníamos ya certificando empresas. La calidad de auditoría que nosotros generamos impacta mucho en la sociedad porque en realidad el usuario de ese transporte es tu vecino, mi madre, mi hijo. Que las empresas estén trabajando para la mejora de la seguridad vial nos mejora a todos” agregó Coulter.

En la presentación, Héctor Zanda, subsecretario de Transporte Automotor de la Provincia, tuvo las palabras finales: “Al principio se lo ve como un gasto. La empresa a partir de dar certificado a la norma es mejor, mejora en su proceso, en su capacitación y va a ser mucho mejor de ahora en más. Y ni que hablar del objetivo final que es salvar vidas”

