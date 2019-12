Noroeste: Sportivo Suardi se consagró campeón

El equipo suardense lo ganó de punta a punta ante un joven Central que solo dio batalla y se mostró expectante en algún tramo del segundo cuarto, donde pudo maquillar el score con vistas al descanso largo, manteniendo las ilusiones. De allí en mas, todo fue de Sportivo Suardi, que amplió las cifras en el marcador en el segundo tiempo y volvió a obtener un titulo en pocos días, con un holgado marcador en el placard.

El local tuvo una alta efectividad desde el perímetro en el segmento primario y eso le permitió sacar ventajas claras y marcar la tendencia del duelo. Por momentos, Sportivo fue implacable con los tiros a distancia, marcando mas de 30 puntos en el global ante un rival que intentaba frenar en vano el poderoso ataque del equipo de Andrés Poi. Entre Ledesma y Braida se repartieron las principales conversiones de un periodo que se jugó a placer del rojiblanco. El talentoso Valentín Zambrini marcó la pauta ofensiva para el de Ceres.

En el segundo cuarto, el suardense bajó la eficacia, no tuvo la claridad de los primeros minutos y con esfuerzo, Central fue limando puntos importantes hasta llegar a una posición expectante en el lumínico. Buenos minutos de Bautista Manasero, batallador y sacrificado, para un aurinegro que halló algunas respuestas que lo hicieron ubicarse 12 puntos abajo de cara al descanso mas largo del partido.

Antes del cierre de la primera etapa, se fue descalificado del juego Enrique Lancellotti, asistente de Juan Pablo Trogolo, luego de un entredicho con el arbitro Mezza. En el segundo tiempo, por acumulación de tecnicos a la banca, también se iría antes de tiempo Trógolo.

En la segunda mitad, Sportivo retomó las riendas del juego y en la medida que pasaban los minutos, la brecha se hizo cada vez mas larga. A pesar de los intentos de Juan Gorosito y Sambrini, el intercambio gol a gol beneficiaba a Sportivo que mantenía el margen ganador.

La profundización de la ventaja se dio en el cuarto final donde Sportivo se floreó ante ya la disminución de fuerzas del rival y el desgaste por el mejor juego del suardense. Sacó amplias ventajas corriendo y moviendo la bola con inteligencia para definir el partido mucho antes de lo previsto.

El final los vio a ambos con un puñado de jugadores jóvenes en cancha que transitaron el rectángulo hasta los segundos finales. Y Sportivo otra vez festejó, en el termino de pocos días. Si bien sabía que enfrente había un equipo joven pero muy talentoso, salió con firmeza y respeto al adversario a liquidar el pleito rápidamente. Algo de eso consiguió, plasmando el objetivo claro de terminar esta seguidilla de partidos con el placer del festejo, que no solo se dio en el estadio si no también por las calles de la ciudad.

Sportivo cierra así un año formidable en la local, con los campeonatos en las categorías mayores (Primera y U19) y con un trabajo apuntado a mechar la experiencia de algunos mayores y el aporte invalorable de los jóvenes que otorgó un resultado fabuloso.

Síntesis:

Sportivo Suardi (97): Grosso 15, Pautasso 11, Gandolfo 10, Braida 13, Ledesma 17, Godone 0, Woisard 2, Andrione 7, Gerlero 10, Fino 12. DT: Andrés Poi

Libres: 16-19 Triples: 11-33

Central de Ceres (71): Gorosito 23, Marchiaro 2, Sambrini 17, Fito 11, N. Gorosito 0, Milanesio 6, Uberti 4, Anastacia 0, B. Manasero 8. DT. J. P. Trógolo

Libres: 11-14 Triples: 12-39

Árbitros: Lescano – Zweiffel – Mezza. Comisionado Técnico: Niello

Estadio: Polideportivo Rojiblanco Gigante de la Avenida