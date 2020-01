Los fallecidos en la 34 son todos de Buenos Aires

El mismo fue protagonizado por el automóvil marca Fiat Siena, color rojo, que era conducido por Pedro Nolasco Landriel de 60 años, domiciliado en Merlo (Bs As), acompañado por Braulia Celestina Chazarreta, de 54 años, domiciliada en Merlo (Bs As), el cual por causas que se tratan de establecer, colisiona frontalmente con el vehículo marca Ford Ecosport, color rojo, el cual era conducido Antonio Fabián Alves de 53, domiciliado en San Isidro ( Bs As), acompañado por María Alejandra Ramona De Boeck (50 años). Como consecuencia del fuerte impacto y las lesiones sufridas, fallecen ambos ocupantes Fiat Siena y el conductor de la Fors Ecosport, mientras que su acompañante, fue derivada al Hospital Regional de la ciudad de Ceres.