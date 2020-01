Mara Bruschini participará en Miss Belleza Mundial

Mara tiene 22 años y hace dos años que comenzó a recorrer el “mundo de reinas” cuando participó como candidata en la Fiesta Provincial del Canelón en Ambrosetti en el 2018, representando al Club Central Argentino Olímpico de Ceres. En su primera experiencia, los nervios le jugaron en contra en la entrevista con los jurados, pero, tuvo su revancha en abril del 2019, cuando la convocaron para que se presente como candidata en la Fiesta de la Asociación Cooperadora de la Comisaría IX de Suardi y resultó coronada como Reina.

Esto le permitió viajar, conocer muchas personas, lugares y culturas, además, tuvo la tarea de compartir y contar acerca de la fiesta que representa durante un año, hasta abril del 2020.

“Desde ahí empezó todo, se me abrió una puerta muy grande, conocí localidades de toda nuestra provincia, hay fiestas hermosas y conocí a otras chicas. Es un mundo de reinas, como lo llamamos nosotras, que te llevas el cariño de la gente, no solamente somos una cara bonita que tenemos un cuerpo bello, sino que llevas como reina a tu fiesta y a tu gente con vos”, contó Mara.

Además del reinado, el 18 de agosto del 2019 se realizó la Fiesta Nacional del Zapallo en Ceres y la joven se presentó como candidata, obteniendo el título de Miss Elegancia. Después de eso, la contactó Viviana Franco, propietaria de una Escuela de Modelos de Suardi para que se sume al staff.

Tres meses después, recibió la hermosa noticia que ella junto a cuatro chicas más fueron seleccionadas para participar del certamen de Miss Belleza Mundial. Este concurso se llevará a cabo los días 11 y 12 de julio en San Miguel de Tucumán.

Mara muy feliz por la noticia y por lo que significa participar en un certamen tan importante, compartió la noticia por sus redes sociales y su historia se volvió viral.

La joven es hermosa, su presencia y simpatía generan una mirada muy agradable hacia ella. Actualmente trabaja en las oficinas del Correo Argentino de su localidad y cursó el segundo año del Profesorado de Primaria, carrera que le gustaría poder retomar cuando sus horarios y compromisos se lo permitan.

En cuanto al certamen Miss Belleza Mundial, además de la elección de Reina y Princesas, reconocerán a las chicas más votadas en redes sociales y Mara ya comenzó a recibir su apoyo a través de su Facebook “Mara Bruschini”. Muchas personas compartieron su foto y le pusieron “me gusta” a su publicación. Cuanto más apoyo reciba, más posibilidades tiene de poder ser electa.

“Publiqué en la redes para que la gente me apoye con sus me gusta, comparta mis fotos y quedé sorprendida con la cantidad de gente que compartió mi foto, me mandan mensajes y como trabajo en atención al público la gente me saluda y me apoyan mucho. Estoy muy agradecida. El fin de semana estuve en la Fiesta Nacional del Camping en San Guillermo y no me esperaba que la gente se acerque y me salude. Hasta el 11 de julio puedo seguir sumando me gusta y que compartan mi foto”.

En Tucumán estarán participando más de cien chicas de todo el país, son cinco pasadas con diferentes vestuarios y las que ganen pasarán a la instancia internacional que será en Ecuador. Mara representará a la provincia de Santa Fe junto con otra chica más. Quienes deseen ayudarla con votos pueden ingresar a su cuenta de Facebook y compartir su preciosa foto.

“Es una experiencia muy linda, me acompaña Viviana que quedó como Miss Señora y para mí yo ya gané. Lo importante es ser una misma, saber expresarse y saber de cultura. Voy con Viviana que quedo como Miss Señora”, cerró en su entrevista Mara Bruschini.