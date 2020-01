Dupouy: "Ruiz nos confirmo que jamas en la historia un gobierno incorporo 41 personas a planta permanente en un año"

“Con Ruiz tuvimos una reunión institucional de respeto mutuo. El nos planteó sus cuestiones, y nosotros las nuestras. Esta reunión ya la teníamos programada desde hace varias semanas, pero pudimos concretarla ayer. No solo hablamos de las cuestiones de los empleados cesanteados, sino que abordamos el tema de la situación financiera municipal”.

Dupouy expresó que “lo de estos 44 trabajadores estamos en una etapa de proceso de defensa por parte de ellos. Tienen 10 días hábiles para hacerlo, algunos ya están haciéndolo otros aún no se presentaron. Le explicamos a Ruiz que en 2016, 2017, y 2018 solo se incorporaron 3 empleados a planta por año, y de repente en 2019, cuando pierden las elecciones incorporan 41 trabajadores. Le pregunte a Ruiz si esto habia pasado alguna vez, y me dijo, que nunca pasó”.

Agregando que “él nos dijo que su situación de secretario del sindicato le da el derecho a pedir por todos los trabajadores en cuestión, pero a su vez nos reconoció que en campaña el mismo habia denunciado la incorporación de gente a planta permanente de manera irracional. Incluso tengo notas del sindicato por ese motivo. Pidiendo explicaciones al municipio sobre esas determinaciones”.

Para Dupouy, “fue un abuso, incorporaron a la Contadora Godoy en categoría 22, y a la Dra. Giovaninni en la misma categoría. Máximo rango de nombramientos en una escala municipal. Nos dejaron una bomba a punto de estallar, el peronismo sabia de la situación económica del municipio, y lo hizo igual. Nombró su gente a mansalva, sin importarles nada, incluso no pensó en esa gente. Porque si hubiesen querido premiarlos como se dice, los hubiesen incorporado a planta mucho antes. Lo hicieron para perjudicar nuestros primeros meses de gestión”.

La auditoria sobre las cuentas municipales comenzará este jueves, “en marzo vamos a tener un panorama concreto, pero ya les aviso que hay muchas cosas raras, y dudosas. Además se auditará que pasó con ciertas obras realizadas en la ciudad”.

Ceres, lo confirmó la Intendente no puede acceder a fondos FAE, o obras menores porque “en el desastre que hicieron dejaron rendiciones pendientes, y no se puede avanzar en los fondos, porque no se puede demostrar que se hizo con la otra plata”.