Primer día de trabajo de Cristián Barbini en el Hospital 

“Venía participando de una selección de personas con discapacidad, que se generó en el año 2015, donde tuvo un proceso de selección. Rendí dos veces en Santa Fe, a partir del 2018 se generó un expediente fue tomando cuerpo y ahora llegó para cumplir un cargo dentro del Hospital de San Cristóbal y para poder hacer posesión de un cargo tengo que renunciar a la concejalía porque no se puede ejercerlo tomando un cargo electivo dentro de nuestra provincia, he tomado la decisión de optar por esta última elección dentro de la administración pública” comenzó Barbini.

Consultado acerca de su vocación por la política el ex concejal de la ciudad comentó que “la política me encanta, me siento bien, me siento cómodo, la verdad que estos días he recibido muchas muestras de cariño a través de las redes sociales, estoy contento de poder ocupar un lugar dentro de una institución importante como lo es nuestro hospital. Entro con la categoría más baja, no es un puesto directivo, es una carrera administrativa y a partir de ahí se verá cual es la función específica dentro del hospital. Vemos con mucha expectativa que tengamos un gobierno afín en la provincia y nación. Del 2011 al 2015 hemos podido gestionar muchas cosas para nuestra ciudad y eso nos catapultó como dirigente, demostrando que teníamos capacidad de gestión. Ahora seguirán compañeros dentro del Concejo para tratar de gestionar para la ciudad, teniendo gobiernos afines”.

“Voy a morir siendo justicialista, estaré en política con más tiempo, no con una función ejecutiva, pero si en los armados, mi pertenencia y mi compromiso con el justicialismo y la ciudad son importantes. He trabajado para todos los sancristobalenses” Cristián Barbini