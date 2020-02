Col. Rosa: la presidente comunal salió a aclarar algunas versiones

Silvana Imoberdorf sostuvo que “Col Rosa está adherido al 107, el servicio de emergencias, y la ambulancia de Arrufó se rompió; como en esa localidad hay muchos traslados para el Hospital, se nos solicitó que se la cedamos a préstamo hasta que esté en condiciones nuevamente”

“Ya en estos días vamos a tener nuestra ambulancia. No se sacó ni se devolvió. Tenemos el servicio y ante cualquier eventualidad, podemos solicitarla y está disponible. Pero si no estaría la ambulancia para un traslado, personalmente llevo a las personas hasta la Clínica, sea a la hora que sea”, aclaró.

Otro de los temas que generó polémica fue el cargo de Enfermera. Según cuenta Imberdoff, el ex presidente comunal Juan Díaz puso en planta permanente a 5 personas antes que deje el cargo, a pesar del pedido de la actual mandataria para que revea la situación.“Cuando ingreso a la Comuna pongo a todos en la categoría 8 que es lo dice la ley” aseveró la presidente, porque según informó, es la categoría que recae tras el paso a planta.

En cuanto al cargo de “enfermera” y las manifestaciones por redes sociales que daban cuenta que había sido apartada, Imoberdorf argumentó que “la mujer que ejercía esa tarea es Auxiliar de Enfermería pero el Ministerio exige una Enfermera, por lo que se solicitó a la Provincia un cargo al respecto”.

“Pedimos el cargo, lo dieron, y es por eso es que vino una enfermera de San Cristóbal. Luego de algún tiempo apareció otra profesional que reclamaba el cargo”. Subsanada esa irregularidad, la actual enfermera cumple funciones a prueba bajo la modalidad de Interina.

“A Italia Degano se le ofrecieron otras funciones pero parece que lo tomó a mal, no es que no quiera hacerle el reconocimiento de los años trabajados anteriormente (15 años en negro), no tengo la culpa de esa situación, hace dos meses que entré a la Comuna y estoy haciendo todo acorde a la ley” se defendió la funcionaria.

“Ella no se presentó al trabajo, nadie la separó. Vamos a extenderle una nota para que reincorpore al trabajo” finalizó.