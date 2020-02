Suardi: Verónica Juan renunció a su banca en el Concejo Deliberante

Verónica Juan (PJ) renunció a su banca al Concejo Deliberante de Suardi. Ya presentó la nota de su dimisión. Juan adujo “cuestiones netamente personales que me distraen y me dispersan y no me hacen estar tan fuerte y decidida al momento de tomar decisiones”



En diálogo con Radio Belgrano Verónica Juan sostuvo que “no está bien anímicamente y por cuestiones familiares, me veía muy limitada, no lograba lo que yo pretendía”. “A lo mejor me apresuré al ser candidata y luego al ingresar al Concejo, me di cuenta que la responsabilidad era muy grande y no me sentía en condiciones de cumplirla”, reflexionó.

“Pasaron estos días de receso, yo lo analicé, no es una determinación improvisada, lo consulté con familiares y allegados y me parece lo más honesto y más sensato” aseveró la representante del Justicialismo local.

En otro tramo de la entrevista dijo que “siento una frustración, un sabor amargo por el hecho que mucha gente depositó su confianza en la lista que me tocó encabezar. No es lo que yo hubiera esperado, pero es lo más correcto que puedo hacer”.

Cabe acotar que después de la renuncia de Juan y tras no aceptar Andrés Pelussi y tampoco Claudia Echazarreta, los titulares, asume en su lugar el primer suplente, Daniel Racca.

Consideró que esta situación es su despedida de la política. “Quizá siga colaborando desde otro lugar, pero no activamente”, finalizó.