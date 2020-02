AMSAFE: Todavía no podemos garantizar que el día lunes comiencen las clases

A cinco días de comienzo de clases el gremio no cuenta con una propuesta para transmitirle a los afiliados. “Estamos esperando una tercera reunión para hablar por el tema paritarias, que puede ser hoy a última hora o bien mañana para ver la propuesta salarial que aún no hemos tenido, lo que si hubo fue posicionamiento de criterios y acuerdos” comenzó Vallejos.

La pregunta de la ciudadanía es si el día lunes se dará inicio al comienzo de clases tal cual lo marca el calendario, la Delegada Regional no brindó ninguna confirmación. “Todavía no podemos garantizar que el día lunes comiencen las clases, debemos esperar la propuesta y luego como hacemos siempre en Amsafe como es la metología asambleísta, analizaremos la propuesta, votamos por la aceptación o el rechazo. La cuestión del tiempo es una cuestión que nos preocupa a todos, tendremos dos días con un ritmo acelerado para poder llegar a una resolución para el lunes 2 de marzo”.

Por otra parte, Vallejos indicó que hay otros temas que se deben acordar aún para funcionar normalmente. “Los remises y los convenios con la ruralidad es un tema que nos preocupa porque aún no tenemos garantizado el transporte para los docentes rurales, es también un tema que está en paritarias, estamos a la espera. El cronograma de secundaria también ya está planteado. Mañana tenemos titularizaciones de IPE, (Inicial, Primaria y Especial). A nivel provincial y salarial estamos preocupados, no queremos que ningún docente este por debajo de la línea de pobreza y el tema de lo que fue cobrado como cláusula gatillo en enero (4,1) y lo que vamos a cobrar ahora en febrero (3,8) es parte de la paritaria del 2019.La canasta básica está en $40.300 y estamos medio lejos. El docente que recién se inicia cobra aproximadamente $27.000. Después de muchos años de lucha hemos recuperado la paritaria nacional que fija un piso y no un techo, se habla del incentivo docente y la distribución del salario a nivel nacional” concluyó Patricia Vallejos.