Los candidatos a Intendente de San Guillermo debatieron

"Somos un grupo diverso que dejó diferencias de lado para demostrarle a san guillermo que se puede trabajar de otra forma"

Romina López, candidata del Frente Somos San Guillermo Lista Proyectando San Guillermo, dejó su mensaje final en el Debate San Guillermo Elige. "Pedirles que nos acompañen el domingo, en nuestro caso es una interna eliminatoria, vale la pena aclararlo. Si bien me toca estar a la cabeza hay un equipo de trabajo, un equipo que sumó gente nueva, que supimos en la diversidad de opiniones demostrarle a la sociedad que por ser de partidos políticos diferentes podemos unirnos y trabajar en conjunto y hace varios meses que lo estamos demostrando".

"Es un grupo consolidado, sin grietas, donde está demostrándole a San Guillermo que se puede trabajar de otra forma, que se puede trabajar unidos, dejando de lado las cuestiones políticas o algunas diferencias que en algún momento pudimos tener o discusiones que en algún momento podemos tener".

"Les pido que nos acompañen, me conocen desde hace mucho tiempo, siempre estuve, voy a estar y estaré siempre al lado de ustedes acompañándolos en las buenas, en las malas, en los aciertos y también en los errores, dando la cara con ustedes".

"La sociedad está reclamando una nueva forma de hacer política y estoy dispuesto a asumir ese nuevo liderazgo, constructivo, positivo, que tienda puentes, que una y que no divida"

El candidato del Frente Juntos Lista Sumar Luciano Parola y su mensaje final en el Debate San Guillermo Elige. "Ante cada elección los pueblos tienen la posibilidad de elegir qué tipos de dirigentes y qué tipo de liderazgos quieren. Yo creo que la sociedad está reclamando una nueva forma de hacer política y estoy dispuesto a asumir ese nuevo liderazgo constructivo, positivo, que tienda puentes, que una y que no divida".

"San Guillermo necesita crecer, necesita desarrollarse, generar nuevas oportunidades, pero también necesita recuperar la alegría, recuperar esa pulsión de vida que nos lleva adelante y que nos caracterizó por ser el orgullo de la región".

"La verdad, más allá algunas cosas que se dicen un poco en broma y un poco malintencionadamente, soy de acá, quiero esta ciudad, no me voy a ningún lado, ni a Canadá ni a China ni a otro planeta. Si me toca ganar la elección quiero ejercer orgullosamente y con pasión el cargo de Intendente de San Guillermo".

"Hago política por pasión, no por profesión"

Repasamos el minuto final del candidato Pedro Morini, del Frente Somos San Guillermo Lista Unidos Todos. "Quiero utilizar este minuto para agradecer a mis grandes maestros, ninguno de ellos está, pero muchos tienen familiares y seguramente desde algún lugar desde el Cielo siempre ha guiado lo que yo pude hacer en política. Primero Don Antonio Ponce que fue quien me llevó a la Unión Cívica Radical y desde muy joven, desde los 16 años, que milito en este partido del cual me siento muy orgulloso. Aldérico Zanichelli con el que muchas veces confrontamos, pero siempre fue un gran maestro para mí en cada una de las gestiones, en las relaciones humanas que tenía el popular Bayo como le decíamos. Al Doctor Aquiles Martina que fue también un maestro de la política, un apasionado, no era de mi partido y también a Reinaldo García, me sentía apasionada cada vez que hablábamos de política, discutíamos muchas veces. También quiero dejarle a mi familia este honor que me ha dado de poder participar".

"Quiero remarcar que hago política por pasión no por profesión. Hay una vieja frase de Jean Jacques Rousseau que decía que "a las plantas se las endereza con el cultivo y a los hombres con la educación. Voy a seguir siempre perseverando en estas cosas".

Fuente Tv Coop.