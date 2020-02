Jorge Keller: «Evaluemos todo, no nos apuremos por jugar si o si este domingo»

El presidente liguista confirmó que por adicional el costo será de 1219 pesos por policía, y que la suma está acorde a lo solicitado por parte de las Ligas que era algo más de 1000 pesos.

Pero, el presidente de la Ceresina afirmó que «no es solo el costo de cada adicional, hay otros temas que los clubes deberán atender para jugar. Primero la cantidad de policías por estadio. Hay canchas que les están pidiendo 10 policías adicionales, y es una solicitud desproporcionada porque hay canchas que no va público visitante. Otro tema el tema como suspender con antelación un partido o una fecha y que los clubes no pierdan el deposito por adicionales que hicieron para su partido. Además, se borró lo que era un acuerdo entre seguridad y ligas de enviar dos efectivos policiales sin cargo. Estos puntos no son menores por eso vamos a explicarles a los afiliados esta noche en la reunión todo esto».

El presidente de la Liga dijo que «todos quieren empezar el domingo, pero no debemos apurarnos, hay que evaluar todo. La semana que viene vamos a participar de las mesas de trabajo propuestas para ir volcando en borradores todas las inquietudes de las ligas del interior provincial. Estas mesas van a ser desarrolladas por región, y nosotros estaremos en la mesa de Rafaela».

Hoy debería haberse notificado a todas las Unidades regionales sobre el acuerdo al que se llegó anoche, pero no todas recibieron las notificaciones, entre ellas la Unidad Regional XIII. Y habrá que ver si este viernes se podrá depositar el dinero para pagar la policía y poder jugar el domingo 1 de marzo. Parece difícil que esto finalmente suceda, habrá que esperar.