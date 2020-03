Paro docente: las clases comenzaron en las calles

Como sucede en los últimos años, antes del inicio, en reunión paritaria el gobierno ofreció un aumento del 3% en los salarios de los docentes. Por amplia mayoría, el gremio Amsafe rechazó la propuesta, considerándola “insuficiente, irresponsable y vergonzosa”. Por eso, decretaron un paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo. De esta manera, las clases comenzarían el miércoles 4.

Durante la mañana del lunes, los gremios Amsafe y Sadop se manifestaron en forma pacífica frente a la Regional IX de Educación en San Cristóbal.

“Nosotros decimos que hoy comenzaron las clases pero en la calle, donde es el lugar para manifestar y hacer visible el no a la propuesta salarial que es la peor propuesta del país. El 3% al índice salarial y lo que significa es una miseria, no lo vamos aceptar y lo dijeron los docentes de toda la provincia. Nuestra lucha va a ser prolongada, va a ser un conflicto difícil, por eso, convocamos a todos los docentes a que participen”, explicó Patricia Vallejos, delegada de Amsafe.

Por su parte, el representante de Sadop, Federico Walter, calificó la propuesta salarial como “paupérrima” y aseguró que continuarán con paro y movilizaciones las próximas semanas si el gobierno no modifica el porcentaje de aumento.

“No sé si es una tomada de pelo, pero, creemos que es posible que el estado provincial haga una propuesta mejor que, realmente, garantice el acceso a la canasta básica de todos los docentes de la provincia, que nos sitúe en un lugar mejor del que estamos ahora salarialmente. Reclamar mejores condiciones de trabajo, salario acorde a nuestra función y queremos recalcar que si bien la educación es un derecho de todos nuestros niños, jóvenes y adultos, el garante de la educación es el estado y es el que debe poner a sus trabajadores en el lugar que debemos estar”.

Además del salario, los docentes se encuentran reclamando otras cuestiones que no fueron contempladas en paritarias y que afectan muchísimo como el tema del transporte a las escuelas rurales. Además, solicitaron que se designe de manera urgente a una persona que esté a cargo de la regional de educación para poder dialogar acerca de todas las problemáticas y mediar en los reclamos. Hasta el día de la fecha y en el umbral del inicio de clases, se desconoce el nombre de la persona que estará al frente de la regional.

“Están dejando afuera un montón de cuestiones que hacen a la calidad educativa y a las condiciones laborales. Se olvidan de los jubilados, de la ruralidad, de la formación, del concurso”, indicó Patricia.