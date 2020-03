Una muerte, muchas dudas, se aguardan resultados de la autopsia

La intranquilidad que generó en la sociedad de saber cuáles fueron las reales causas de su muerte, en definitiva, qué fue lo que lo llevó a esa arritmia ventricular y posterior paro cardiorespiratorio.

Extraoficialmente, el joven ingresó al nosocomio local a las 3am del lunes con un cuadro de nauseas y vómitos, motivo que originó su internación para control, logrando su estabilización (ante los síntomas) un par de horas después y siguiendo por ese camino, el de la estabilidad, en los controles posteriores. Pasado el mediodía, y luego de una medición de fiebre con algo de temperatura, se desata la arritmia ventricular y lo que ya conocemos, el posterior deceso del adolescente.

Un manto de dudas

Si bien en un principio se habló de una muerte por sobredosis, el abanico de posibilidades se amplió y mucho luego que desde el efector diagnosticaran muerte por paro cardiorespiratorio.

En teoría, y sin la certeza de poder afirmar y confirmar nada porque el caso se trabajó y trabaja muy herméticamente, S Z arribó días pasados al hospital con esos síntomas, producto del consumo de marihuana más la ingesta de alcohol, los controles habrían sido positivos (en relación a su evolución) y la familia habría decidido sacarlo del hospital y llevarlo a Rafaela para una internación terapéutica, pero no se llegó a tiempo.

Ahora, si el consumo de marihuana estuvo, es sabido que el cannabis no mata de esa forma y produce una arritmia ventricular, por lo que allí se comenzó a barajar otras hipótesis. ¿Consumió algún otro psicotrópico en asociación con la marihuana? ¿la sustancia vegetal estaba contaminada por alguna otra droga como ser pasta base o cocaína? ¿La marihuana era de tan mala calidad que tenía algún agroquímico entre sus partículas? ¿O la marihuana tenía algún tipo de veneno sin que el joven lo sepa? O quizás, ¿el chico de 15 años tenía una enfermedad cardiovascular y no se sabía?, son muchas preguntas que por el momento quedan indefinidas, y quedarán así.

Por otra parte, se aconsejó "no realizar autopsia", desconociendo cuales fueron los motivos argumentados, considerando que obligatoriamente éstas se deben realizar por orden expresa de la autoridad judicial como en casos de muertes violentas, homicidios, suicidios, muertes súbitas, muerte natural sin tratamiento médico reciente.

ÚLTIMO MOMENTO: El Fiscal Aiello ordenó el secuestro del cuerpo del joven de 15 años para la realización de la autopsia. El mismo fue trasladado por la funeraria de Rafaela hacia la ciudad de Santa Fe donde se van a realizar los estudios del cuerpo para determinar las causales de la muerte.

