Ex Federación Agraria: "Este corte del campo, es evidentemente político, ideológico" organizado por Cambiemos

Hemos hablado en otro momento sobre lo que fue la política agropecuaria del Macrismo y también trajiste tu libro con algunas propuestas de lo que debería hacer un gobierno popular con el tema agropecuario. Me gustaría saber sobre estas primeras medidas que lanza el gobierno al respecto y la reacción que tuvo la mesa de enlace.

La segmentación que lanzó el gobierno es la más importante, la más generosa, la mejor de toda la historia agraria de la democracia, nunca hubo una segmentación de esta naturaleza porque los pequeños productores de hasta mil quintales van a pagar 13 puntos menos de retenciones.

Solamente van a pagar 3 puntos más los productores que hacen más de 1000 quintales, que es una cifra muy importante en materia de dinero y dentro de esos tres puntos hay 2540 productores que hacen el 50% de la soja. Están usando a los pequeños productores de vuelta como fuerza de choque para desgastar al gobierno popular, este es un paro político y evidentemente ideológico.

La gente debe saber que de 25 productos se le baja las retenciones a 24, la soja no es una bendición para la Argentina, algún día hay que discutirlo seriamente, el modelo de desarrollo agropecuario argentino es un modelo absolutamente ilógico e irracional, que lo único que está haciendo es sembrando cáncer, deforestando, inundando, y esas son todas responsabilidades de este modelo que ha sojizado la Argentina y le ha hecho creer a una parte de la población que la soja es benéfica para todos y que todos somos el campo.

Yo hace 41 años que soy socio de la federación Agraria y seguiré siéndolo, un gremio que ahora es conducido por una banda de irresponsables, de chantas, por llamarlos de alguna manera, porque lo hace Achetóni no tiene nombre, porque él viene de las economías regionales y a la economía regional le bajaron todos los impuestos, no tiene explicación, pero se van a llevar una sorpresa, porque no creo que la sociedad los acompañe esta vez.

Se han apropiado de la federación agraria en la época del macrismo con la ayuda del gobierno de Mendoza, de Cornejo y de Alfredo Olmedo, se aprovecharon de que la gente que está en federación agraria es gente decente, gente honesta y Achetoni no representa a nadie, es más grande la federación agraria que está fuera de la organización formal que la que está adentro.

· ¿Vos crees que eso se va a notar ahora en la calle?

Si, Federación Agraria no moviliza a nadie, en la ruta van a estar los 40 o 50 tractores de los autoconvocados, que es una organización "para agraria" de la coalición cívica, es la rama agropecuaria de la derecha política.

· La nación decía que el gobierno mira con desconfianza a los autoconvocados a partir de Etchévere que es quien moviliza a los autoconvocados

No, no es Etchevere, se empezaron a organizar políticamente antes de la Asunción de Alberto, yo los conozco a todos, el que no fue diputado es concejal o senador, todos del Pro, armaron eso objetivamente para desgastar al gobierno de Alberto antes que asumir, fueron haciendo cosas al costado de la ruta hasta que llegaron a esta instancia. CRA da la coincidencia que está conducida por un hombre del estricto riñón de Cambiemos que es el ex Diputado Jerónimo Chemes de la UCR de Entre Ríos.

Que se sume la Sociedad Rural al paro bueno, está bien, es toda la derecha junta que va contra un gobierno popular, ¿Pero Coninagro? Coninagro tiene el viceministro de agricultura de la Nación Julián Echezarreta como vicepresidente de la institución, yo creo que Ianizotto no sabe ni donde está parado, es el mismo tipo que dijo hace unos meses que en la Argentina no había latifundio ni terratenientes.

- Estos 3 puntos en las retenciones dejan un saldo fiscal al estado o es una redistribución dentro del sector, o sea, ¿las patronales están haciendo un paro porque no quieren que se distribuye a otros rubros del sector Agrario?

Yo creo que es eso, porque es una redistribución interna. Hubo dos proyectos similares que se presentaron en el año 2009, me acuerdo perfectamente bien, lo presentaron Lisandro Viale del partido socialista de Entre Ríos y el otro Pino Solanas, la Federación Agraria hizo una movilización al congreso de la nación para apoyar estos proyectos de segmentación que son exactamente iguales que este que presento el Gobierno, resulta que cuando lo ponen en práctica están en contra, una cosa increíble.

Yo creo que no va a haber movilizaciones, ellos manejan otras cosas para certificar el éxito del paro: La nación y Clarín. Ellos son lo que te determinan el éxito o no del paro.

El gobierno debe seguir en la misma línea, debe seguir tratando de segmentar retenciones y disputando una base en el interior profundo de la Argentina, demostrándole que no le podemos regalar toda la pequeña y mediana burguesía rural a la derecha. Y tratar de desbloquear la federación Agraria. En el congreso de septiembre va a haber elecciones y seguramente habrá oposición y trataremos de que esta gente se vaya.