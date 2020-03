Campaña Solidaria "Una Mano para nuestros Hermanos Wichís"

Misiones San Cristóbal nace en la localidad homónima. Desde 2016 con las comunidades de los pueblos originarios de la zona de “El Soberbio” y Reserva “Yaboty” (Misiones), donde realizan un viaje por año, visitando entre 8 y 10 aldeas en cada oportunidad, llevando alimentos, medicamentos, ropa, juguetes, útiles escolares, cochecitos, cunas, colchones, semillas, herramientas de trabajo, etc.

En el año 2018 hacenla instalación eléctrica y suministramos de un generador de energía a una Escuela Bilingüe perteneciente a una comunidad llamada “Caramelito”, como así también, este año, pudimos aportar sanitarios y materiales para la construcción de baños para las salitas de Nivel Inicial en la “Aldea Její”. También hicimos valiosos aportes para la construcción de una escuela en la Reserva Yaboty, que aún espera habilitación.

Siempre se solventó con la ayuda de la gente y con beneficios que organizamos y llevamos adelante, como por ejemplo, Té bingo, rifas, ventas de pollos, cenas a beneficio etc. Los comercios de la ciudad de San Cristóbal colaboran donando premios, aportando cada uno lo que puede, todo nuestro trabajo es “a pulmón”, cuentan desde el grupo.

Para realizar los viajes solidarios lo hacemos en nuestros vehículos y debemos alquilar camionetas 4x4 para llegar a las comunidades, ya que los caminos son inaccesibles en otro tipo de transporte.

Proyecto 2020: Aporte a las Comunidades Wichis

“En esta oportunidad y atendiendo a las necesidades urgentes y extremas por las que están pasando nuestros hermanos Wichis en Salta, decidimos dirigir nuestra ayuda hacia ese lugar”, expresó Soledad Díaz.

Tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. En un primer viaje que estaba programado para el 8 de abril pero que fue pospuesto, llevarán alimentos y medicamentos, se hará un reconocimiento de terreno y establecerán el contacto con la Misión El Pelícano, ubicada aprox. A 70KM. de Alto de la Sierra (Salta). Además en este recorrido se pondrán en contacto con la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta con la finalidad de obtener autorizaciones legales. Además, con un Geólogo de la citada dependencia se iniciarán los estudios pertinentes para proyectar e instalar un pozo de agua apta para el consumo, en Misión El Pelícano.

Más adelante, en un segundo viaje, ya con la concreción del pozo mencionado, proyectan junto al INTA y otras Instituciones huertas comunitarias y reforestación con árboles nativos.

Pedido de colaboración solidaria

“Para llevar a cabo nuestro cometido, necesitamos fondos y ayuda de todas las manos y corazones solidarios que quieran sumarse, para adquirir materiales para prospección geofísica e instalación de la perforación (Geofísica de base / Perforación: cassing o tubería de producción / Filtros, prefiltros / Bomba sumergible con conducción). Paneles solares y equipo para obtención de energía eléctrica a partir de energía solar. Combustible para camionetas y camión de transporte de personas y mercadería”, indica Soledad quién además agrega que “Pondremos a la venta una rifa solidaria: 1º premio: 1 Aire acondicionado / 2º premio: 1 pava eléctrica / 3º premio: 1 tostadora. La misma tendrá un valor de $400, que podrá abonarse en 2 cuotas (pagando de contado tiene doble chance). El sorteo se realizará el día 24 de abril del 2020”.

“Además lanzamos una campaña para juntar alimentos no perecederos, medicamentos (analgésicos, antifebriles, antibióticos; ibuprofeno para niños y adultos, amoxicilina), agua mineral, herramientas de trabajo etc., frazadas en buen estado (no ropa) habrá varios puntos de acopio en diferentes localidades: San Cristóbal, (Socorros Funerarios, Saavedra 1580 y Saavedra 1572) Santo Tomé (Santiago del Estero 2321), Sunchales (a confirmar), San Carlos Centro (Moreno Norte 0291)”, cuenta la coordinadora del grupo.

Para ponerse en contacto

Integrantes del grupo: San Cristóbal: Soledad Díaz (Coordinadora) Tel: 3408 434763 / Mariana Romero / Andrea Góngor / Erica Arosio / Daiana Díaz / Simón Artigas / Juan Díaz / Yamila Fernández / Luciano Carruega /Martín Marcozzi / Alicia Beltramino / Olga // San Carlos Centro: Marisa Frigieri / Santo Tomé: Luis Alberto Martínez Comunidad Santo Tomé