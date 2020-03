Cómo es el regreso de los argentinos desde el exterior

A medida que pasan las horas se complica el retorno de los argentinos que quedaron varados en otros países. Mientas se cierran los aeropuertos y fronteras en el mundo, quedan para repatriar cientos de personas de diferentes países de los pasos limítrofes.

El Presidente Fernández señaló que tratan de controlar el regreso de por lo menos 20.000 viajeros y resaltó que serían prioridad las personas que estén en los segmentos de riesgos. Los varados son grupos argentinos que esperan regresar de Perú, Brasil, India y Europa entre otros destinos.

Para informar a estos viajeros, relatamos la experiencia de un sancristobalense que regresó de Brasil junto a su esposa y hoy está en cuarentena en nuestra ciudad.

El entrevistado contó que "con mi esposa y otro matrimonio salimos el viernes 13 de marzo hacia Brasil e ingresamos a Playa Ingleses en Florianópolis el sábado 14. El comunicado que recibimos en Brasil fue el jueves 19, donde decía que estaban abiertas farmacias, supermercados, gasolineras. El viernes 20 cerraron la playa. Hablé con la policía militar y me dijeron que no había problema en quedarse, cumpliendo las medidas recomendadas. El sábado 21 salimos de Ingleses con destino a Argentina, no hubo problema en viajar, no había vehículos, pagamos dos peajes, el resto estaban liberados, solamente parabamos a cargar combustible o al baño. A las 17 horas estábamos llegando a Paso de los Libres".

Ya en territorio Argentino, expresó que "nos tomaron la temperatura con equipos a distancia, nos dieron una planilla de declaración jurada para completar sin descender del vehículo, entregar y continuamos hacia Argentina. Terminado el trámite, en la planilla piden datos como dónde harán la cuarentena, dónde vive, correo electrónico, número de teléfono, me parece algo espectacular y muy bueno, porque eso sirve en todo el país para poder rastrear a cada uno de los que hemos estado en el exterior".

"Seguimos viajando sin ningún problema, no había cobro de peajes porque los empleados serían los más afectados. En Corrientes nos preguntaron a dónde íbamos, en Paraná había controles rápidos, cruzamos el túnel y a la hora 00.02 del domingo llegamos a San Cristóbal. Por las redes sociales estábamos informados de todo lo que se estaba desarrollando, las medidas que había tomado el Ejecutivo junto a la comisión de defensa civil. El control en la ruta fue muy bien recibido, con mucha información, muy claros y es algo para destacar. Nos tomaron los datos completos de mi esposa y míos, explicando dónde íbamos a realizar la cuarentena y dejando datos de contacto. Estamos cumpliendo esta cuarentena en nuestra casa para el bien de toda la comunidad y de todos los seres queridos" culminó su relato el sancristobalense a través de un audio de whatsapp.