Los cotidianos grandes héroes de esta batalla contra el coronaviruos, hoy: LOS ECÓNOMOS ESCOLARES

Tratando de informar en esta cuarentena, nos ocupamos de visibilizar a los que les toca cuidarnos. Los que no pueden faltar, ni siquiera en cuarentena, nos referimos a la policía, bomberos y en este caso a a los ecónomos que atienden los comedores de las escuelas de San Cristóbal.-

El COVID-19 atacó a todo el mundo y a nuestra patria chica. San Cristóbal. Pero esta pandemia principalmente se combate con el aislamiento, todos en sus casas. Los chicos no van a clases pero muchos necesitan del plato de comida diaria que servían en los comedores escolares. Entonces los Ecónomos tuvieron que ir a atender a los mas pequeños. Por eso es que entrevistamos a Gerardo Tremea para que nos cuente sobre como estan cumpliendo esa tarea tan noble e imprescindible en estas épocas dificiles.

"El personal que está afectado a la elaboración de las viandas debe asistir a sus lugares de trabajo. Salir de sus casas y cumplir con la responsabilidad de brindar alimentos" Nos decía Gerardo Tremea quien cumple funciones como ecónomo en la Escuela N°410 (Carlos Pellegrini). Siguiendo con su relato Gerardo nos decía que "Es uno de los sectores de trabajadores que no pueden dejar de asistir. Los niños deben continuar con su alimentación. Teniendo en cuenta que fue muy rápido la toma de decisiones sobre la prevención de la pandemia, las escuelas y los comedores pasaron por diferentes cambios. En un principio, se servía la comida en el comedor, habilitando más salas para mantener la distancia de más de 1 metro entre alumnos y alumno. Después de las ultimas disposiciones comenzamos con la entrega de viandas, que retiran al mediodía los padres o tutores de los menores.

Preparan y entregan 130 viandas diarias.

“Estamos haciendo una vianda para todos los chicos que iban al comedor, es una vianda fría, sándwich, hamburguesa o alguna comida rápida para la merienda y el postre. Lo retiran los padres porque los niños tienen prohibido ir a la escuela. Recibimos a los padres, se les toma asistencia y le entregamos la vianda.

Los docentes no asisten a la escuela, solo los directivos y nosotros que somos cuatro o cinco personas para preparar la comida. Tenemos barbijo y guantes para cumplir con las medidas de seguridad. Extremamos las medidas de higiene. Desinfectamos todo. Alcohol diluido en agua” detalló Gerardo

Si bien todos debemos cumplir la cuarentena y ser responsables de la salud colectiva, hay sectores que no pueden. Esos sectores también están integrados por personas que, conscientes de lo que sucede, tienen sus temores e incertidumbres.

“Uno siente miedo porque tenes que salir de tu casa, pero hay que ir a trabajar porque los chicos más de tres días no pueden quedar sin comer, así que hay que salir igual. Mientras que no haya ningún infectado aquí, no hay problema. Los chicos necesitan. Estamos siempre pendientes a las resoluciones o cambios que nos llegan desde el Gobierno Provincial” finalizó Tremea.