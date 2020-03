Opciones para el día a día: gimnasia desde casa

Con la cuarentena obligatoria, la actividad física quedó de lado como prioridad de muchas personas, quizás acostumbradas a concurrir al gimnasio para ponerse en movimiento.

Sin embargo, en casa también se puede hacer alguna actividad para mantenerse en forma, despejar la mente, cuidar la salud o quitar el estrés de la rutina, son algunos de los beneficios.

Sumado a las redes sociales es muy simple conectarse con los demás y existen miles de videos de clases de gimnasia para practicar en casa.

Quien tuvo la iniciativa de continuar con sus clases y brindar consejos de diversas actividades físicas fue la Profesora de Educación Física Laura Plome.

La conocida profe de San Cristóbal hace 33 años que tiene “Gimnasio Centro” y miles de alumnas y alumnos han pasado por sus instalaciones y han aprendido de la profesional.

Desde su perfil de facebook sube videos con clases de gimnasia para que cualquier persona pueda hacerlo desde su casa, en el comedor o en el patio para disfrutar del aire libre. Con rutinas fáciles y su característica simpatía, Laura tuvo muy buenos comentarios y sus clases son un éxito en dicha plataforma.

Laura nos contó acerca de esta iniciativa y de la cantidad de personas que se prenden a sus clases desde sus hogares.

“Hace 35 años que me recibí y hace 33 que tengo gimnasio, amo lo que hago y siempre va pasando por distintas etapas de la vida, cosas del gimnasio y ahora nos tocó esto tan jodido que es el coronavirus. Antes de la cuarentena decidí cerrar el gimnasio porque iba mucha gente en un turno y pensaba qué hacer porque las chicas iban a estar encerradas sin hacer nada. Entonces, un día pregunté si les gustaría que hagamos clases a través de facebook y todos se prendieron y me dijeron que si”.

Sus clases tuvieron tanta repercusión que cada vez más personas se conectan para ver los videos caseros, cada uno puede elegir en qué lugar hacerlo, el horario y la música que acompaña los ejercicios.

“Lo pensé porque lo hago yo y está bueno que lo haga la gente. Recomiendan que hay que mantenerse fuerte y hacer actividad física ayuda para no pensar tanto. Las primeras veces me filmaron mis hijas, pero, después con la cuarentena obligatoria me puse la cámara con el palito de selfie y hoy por ejemplo me filmó mi marido. Es bueno poder ayudar a la gente, me ayudo yo también, nos ayudamos todos y presentar la rutina me vino bárbaro porque me mantiene ocupada. Estoy tratando de hacer clases fuertes, suaves, localizado, pilates, aeróbico o con circuito y es increíble la cantidad de comentarios que tengo de Tacural, Ceres, de acá, es una caricia al corazón en estos momentos”.

Laura es mamá de dos mujeres y una abuela muy presente con sus nietos, intenta cuidarse como todos, estando en su casa con su marido y haciendo las tareas del hogar. Como todos, extraña no poder ver ni abrazar a sus seres queridos.

“La verdad que extrañamos a nuestros nietos, los veíamos todos los días, pero, hay que tomar conciencia que para volver a vernos nos tenemos que encerrar, porque si salimos corremos el riesgo de no verlos más. Aconsejo hacer cosas en la casa y mantenerse ocupada para pasar estos días”, indicó la profe.