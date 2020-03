“En estos momentos difíciles es cuando más unidos tenemos que estar”

“Tenemos que dejar la política para otro momento y ponernos al servicio de la comunidad, trabajar todos juntos porque no sabemos a quién le puede tocar, puede ser a cualquiera de nosotros, tomémoslo con la mayor responsabilidad que nos toca a cada uno, colaboremos y ayudemos en bien de nuestra comunidad”, definió de manera contundente el Intendente de la ciudad Horacio Rigo en la apertura del año legislativo del Concejo Municipal, donde no hubo palabras previas, solamente el saludo inicial del Presidente del cuerpo legislativo Carlos Cattaneo y el izamiento de la bandera. Además Rigo ratificó que “La municipalidad únicamente brindará servicios básicos, no venga a pedir otra cosa porque no vamos a exponer a nuestro personal a los contagios del virus, seamos responsables y hagamos lo que nos pide, quedémonos en casa”.

El mensaje de Rigo hacia los concejales

Una apertura de Sesiones diferente, sin público debido a la situación que estamos atravesando respeto a la pandemia por COVID- 19. Debemos cuidarnos entre todos y ser responsables de nuestros actos para impedir la propagación de la enfermedad. Les agradezco a los Concejales la decisión de realizar de esta forma la apertura.

A través de la Comisión de Defensa Civil de nuestra ciudad monitoreamos de cerca las situaciones que se presentan día a día y tomamos medidas al respecto como el cierre de los locales bailables y el límite de personas en bares, restaurantes y lugares con atención al público.

Dirijo estas primeras palabras a los ediles, gracias a ustedes por su compromiso, por su profesionalismo y por impulsar desde este recinto proyectos concretos que mejoran la vida de los Sancristobalenses. Gracias por demostrar que dialogando y buscando consensos pudimos y podemos seguir transformando la ciudad.

La pluralidad de voces es un valor fundamental. Estoy convencido de que cada debate siempre mejora cuando se nutre de las miradas, aportes e ideas de los distintos bloques y espacios políticos de la ciudad.

De mi parte siempre voy a estar dispuesto a dialogar con ustedes, con los referentes de sus partidos políticos, con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional, para que entre todos trabajemos en los desafíos que compartimos.

También quiero dar las gracias a todo el equipo de la Municipalidad que se puso al hombro las grandes transformaciones que estamos impulsando en San Cristóbal, y cumplió con creces los objetivos que nos habíamos propuesto para el mandato anterior.

El agradecimiento más grande es para los vecinos y vecinas por haberme dado nuevamente la oportunidad de trabajar para ustedes.

En esta trigésimo séptima apertura de sesiones ordinarias de este Honorable cuerpo, me es grato poder dar comienzo a las mismas con un repaso muy reducido de lo desarrollado en obras públicas, servicios públicos, cultura, deportes, desarrollo social y producción detallando el plan de inversiones llevado a cabo, superando ampliamente las expectativas trazadas, como así también lo previsto para el año en curso.

Desde la Secretaría de Gobierno, en cuanto a la competencia referente a acciones de gobierno tanto a seguridad vial y pública, lo social, cultural y deportivo son abordados en forma personal y a través de las áreas de su dependencia a saber,

En materia de tránsito y seguridad pública, se continuó en forma constante observando el fiel cumplimiento de las legislaciones vigentes en este orden, a fin de garantizar el resguardo de la integridad física de la ciudadanía. A través de la División Policía Municipal con la colaboración de personal de la Regional XIII de Policía de la Provincia de Santa Fe, se realizaron durante el corriente año, operativos de control para prevención de accidentes de tránsito.

En el mes de setiembre se puso en funcionamiento el taller de revisión técnica móvil, esto es el resultado de un convenio firmado entre la Municipalidad de San Cristóbal, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Cámara de Centros de Inspección Vehicular, dándole a nuestra ciudad y la región la posibilidad de tener este servicio.

En el tema seguridad, se han acondicionados y renovados las cámaras existentes, se ha instalado la central de monitoreo en la agrupación cuerpos donde es controlada las 24 horas, dándole a los vecinos a través de los organismos competentes, la posibilidad de tener acceso a imágenes y videos para ayudar a resolver situaciones de litigio e inseguridad. Es mi idea y está en proyecto la ampliación mediante nuevas cámaras.

Con respecto al Departamento de Juzgado de Faltas, en el transcurso del año ingresaron a esta dependencia un total de 1076 actas de comprobación, 3553 libre de multas para Licencia de Conducir, en concepto de infracciones de tránsito. En septiembre de 2019 a través de un convenio entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y nuestra municipalidad se puso en funcionamiento el sistema SIJAI que implica que las multas realizadas por la policía vial son juzgadas por nuestro juzgado de faltas. Hasta este momento se llevan dictaminadas alrededor de 600 infracciones.

Como en años anteriores, la División de Policía Municipal y siendo esta área competente en materia de contralor de tránsito, se continuó con programas de acción concretos, en forma conjunta con personal de la Unidad Regional XIII. Esta tarea se lleva adelante previa unificación de criterios mediante entrevistas con la Secretaría de Gobierno, a los efectos de establecer acciones de prevención, lo que arrojó un resultado de 750 actas de comprobación labradas por infracción a las normas vigentes.

Se efectuaron controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad, tareas de prevención en materia de Campañas de Educación Vial, concretándose operativos de tránsito con entrega de folletos ilustrativos.

Se dictaron charlas informativas con entrega de folletería para concientización sobre el uso del casco y del cinturón de seguridad.

En la sección de Licencia de Conducir se realizaron tareas tales como charlas de capacitación teórica, educación vial, exámenes psicofísicos referidos a Licencias Profesionales. Además la confección desde el 02/01/19 al 30/12/19 inclusive de 2306 licencias concernientes a trámites en calidad de original, renovación con ampliación, ampliación con cambio de clase, duplicado, duplicada por cambio de datos.

En el área Cultural el Liceo Municipal comenzó sus actividades en el mes de marzo con un abanico de talleres para todas las edades.

Con el dictado de 36 actividades destinadas a toda la comunidad, desde niños de 2 años hasta talleres para la tercera edad, con más de 600 alumnos.

Agradezco a las instituciones que nos facilitan los espacios físicos para el dictado de clases y colaboran de esta manera en la democratización de la cultura.

Cabe destacar que los talleres con sus alumnos y profesores participaron en los distintos actos y eventos que se llevaron a cabo en nuestra ciudad.

El cierre de los talleres del liceo municipal Ángela Peralta Pino fue en la explanada de nuestra Casa de cultura, edifico emblemático de nuestra ciudad, en el escenario pudieron exponer las distintas actividades del liceo.

Para este año y a pesar de las dificultades económicas este gobierno sigue apostando a la Cultura que nos identifica y nos hace crecer como persona.

Nuestro Creador de Encuentros, el Museo de la Ciudad de San Cristóbal lleva realizada una gran tarea a pesar de su corta edad. Algunas de las múltiples actividades sobre nuestras raíces como sociedad fueron:

Homenaje a la Época Dorada de las Comparsas Yasi Berá y Mahebé con exposición de fotos y videos. Esta muestra fue visitada por los propios protagonistas de las Comparsas que dejaron sus emociones al verse reflejados.

Se reconoció a Mujeres de la Vida Cotidiana en el Mes de la Mujer, ellas hacen historia desde su lugar de trabajo.

Se realizaron visitas guiadas para los alumnos de la Ciudad, destacando la amplia participación de las Profesoras de Historia de las Escuelas Secundarias que priorizan el recorrido en nuestro Patrimonio. En las vacaciones de julio tuvo una amplia convocatoria, más de 100 niños en la actividad Fantasías en el Museo, a cargo de docentes de la ciudad.

Para el aniversario de Nuestra Ciudad se realizó una Muestra San Cristóbal Antiguo y del Presente, el Museo se mudó a la plaza para acompañar dichos festejos.

El objetivo más cercano de este espacio de todos, este reconocimiento, esta apropiación material y mental, transforma a estos lugares históricos en Sitios de Memoria.

Se llevó a cabo la “VII fiesta provincial del recuerdo” junto a los grupos locales karamelo y Cuarteto Corazón de Oro; y como números centrales la presentación del reconocido cantante Víctor Heredia y la actuación especial del “Toro Quevedo”.-

El día domingo 26 de mayo, se realizó el acto conmemorativo a la Revolución del 25 Mayo en la explanada de Casa de Cultura; oportunidad en la cual fue inaugurada la primera etapa de remodelación de la misma. Compartieron este momento histórico, familiares del fallecido Intendente Municipal Gustavo Gutscher (nombre que lleva este Edificio Histórico); quienes fueron invitadas a recorrer las instalaciones.-

Posteriormente el público presente pudo apreciar en su esplendor el interior de casa de cultura y una muestra pictórica de reconocidos artistas locales.

Luego de culminado el acto, dio comienzo la 6º fiesta de la Confraternidad Departamental. El escenario fue montado en Avenida de los Trabajadores Ferroviarios en la popular rotonda “Carlos Gardel”.

La fiesta fue disfrutada por más de 15.000 personas. En el escenario mayor se pudo apreciar las actuaciones de artistas locales, regionales y la actuación estelar de Lucas Sugo y Axel.

Quiero agradecer especialmente a todas las instituciones que trabajaron mancomunadamente en este importante evento para la comunidad.

Los Viveros son espacios naturales donde la vida se genera y la persona alimenta su saber en torno a la relación con los otros. Es un dispositivo de contención y formación laboral para ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

En el Vivero Inclusivo se realiza la reproducción de plantas ornamentales de jardín, suculentas y cactáceas, las mismas son parte de la variada ornamentación que cuentan los canteros de plazas, avenidas y edificios públicos de la ciudad.

En la semana del Árbol se llevaron a cabo charlas en el nivel primario de las Instituciones Educativas de la ciudad. Para realizar estas charlas seleccionamos grados dentro de cada Escuela hablamos con los alumnos y maestras sobre la importancia del arbolado público, su cuidado, la elección de especies adecuadas y el estado general del arbolado de San Cristóbal.

La huerta Orgánica se realizó todo el año, se sembraron y cosecharon las campañas de Otoño-Invierno y la de Primavera-Verano.

En el año 2019 se capacitó a los alumnos en la preparación de esquejes leñosos pensando en realizar en el año 2020 la reproducción de árboles a partir de esquejes obtenidos de la poda del arbolado público.

La Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología Juvenil tiene como meta la formación de PERSONAS con un conocimiento profundo de su disciplina, con un cúmulo de habilidades, aptitudes y actitudes que los capaciten para lograr un desempeño exitoso.- Proporciona al joven y al niño los conocimientos actualizados y sólidos para que pueda ingresar a la vida en sociedad.

Contó con 360 alumnos de marzo a diciembre de 2019 desde los 5 años a adultos, adultos mayores, alumnos de escuelas especiales y con 80 talleres.

“La Bicicleta Inclusiva”, un proyecto que basándose en una primera etapa fue la construcción y puesta en uso de Bicicletas Públicas o Bicicletas Compartidas, en esta oportunidad está destinado a dar solución a la problemática que tienen las personas con discapacidad motriz; mujeres y hombres de todas las edades que ante una situación de necesidad de trasladarse de un lugar a otro, por una situación eventual pueda hacerlo en la BICICLETA INCLUSIVA, movilidad no existente en la ciudad y que no genera gasto para el usuario.

LA BICICLETA INCLUSIVA estará compuesta por dos partes que forman un todo. Una bicicleta de uso habitual y anexado un porta sillón de ruedas, donde la persona con discapacidad podrá colaborar con un pedaleo manual.

La única forma de aprender Ciencia es haciéndola.

Destaco y agradezco la labor del equipo docente de la escuela municipal de ciencias.

En el área de Gabinete Joven destacamos un grupo de Jóvenes comprometidos con la Participación Popular en distintos ámbitos de la sociedad.

Principio del formulario

Final del formulario

Final del formulario

Entre las actividades más importantes, sobresale Programa Ingenia y Emprende Joven donde fueron seleccionados 4 proyectos a cuatro grupos de jóvenes de la ciudad. Se gestionaron más de 200 credenciales de Medio Boleto para estudiantes de la localidad y localidades vecinas. También se realizó el Concurso de fotografía Vivir la Bici, que tiene como objetivo promover el uso la bicicleta.

Se llevaron adelante Asambleas jóvenes, para pensar y diagramar actividades para y por los jóvenes.

Se concretaron charlas talleres de ESI, VIOLENCIAS Y ADICCIONES, con los seis centros de estudiantes de las Escuelas Secundarias.

En materia deportiva el municipio lleva adelante muchas actividades. Entre ellas se destacan los programas “Yo Juego en mi Ciudad” “Verano en mi ciudad”, “Colonia de Verano Municipal” con más de 300 chicos becados y con la oportunidad de tener acceso a una colonia de vacaciones totalmente gratuita y del mismo modo la Colonia de Vacaciones de Adultos Mayores.

Resaltamos también la tercera edición de las 12 hs de Nado Solidario evento que ya es tradicional y que es a beneficio para la comunidad del Centro Acción Familiar.

Las Escuelitas Deportivas propuestas para este año fueron la de Atletismo, bochas, Futbol y Adultos Mayores, todas totalmente gratuitas donde participaron alrededor de 250 chicos, jóvenes y adultos. Mención especial a la 8va Charla de Valores en el Deporte con un profesional y deportista paralímpico Pablo Giessenow, evento que transmite a través de testimonios de vida el esfuerzo, la dedicación y perseverancia a los deportistas de nuestra ciudad. Se llevó a cabo la 7ma edición de “San Cristóbal Corre”, una maratón que crece año tras año siendo.

Con una inversión de 18 millones de pesos del Estado Provincial, se inauguró la nueva pista de Atletismo Municipal, esta decisión acompaña los grandes logros de nuestros atletas sancristobalenses.

El objetivo de la ex Secretaría y actual Coordinación de Desarrollo Social consiste en garantizar la protección, desarrollo y atención de los sectores más vulnerables de la comunidad desde la perspectiva de los derechos humanos. La función primordial es la conducción, administración y funcionamiento del Servicio Local de PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, con la finalidad de brindar y garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que tengan amenazados o violados sus derechos.

El “ÁREA DE LA MUJER” es el Servicio Local de Protección Integral de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, acompaña a las mismas que atraviesan situaciones en las que se ve afectada su vida. Este año trabajamos en conjunto con el Juzgado de Familia.

Este año se firmó la adhesión a la LEY MICAELA junto a los municipios y comunas del departamento con la presencia de la Presidenta de la Corte Suprema de la Provincia Dra. María Eugenia Gastaldi. Este convenio es para la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres y para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías.

Destacamos el esfuerzo que desarrolla día a día el equipo interdisciplinario municipal coordinado por la Secretaría de Acción Social, trabajando mancomunadamente con el SAMCO local, Región IX de Educación, Comisaría de la Mujer, Fiscalía, Juzgado de Menores, CAF Nº4, Casa del Niño, asumiendo situaciones conflictivas cada vez con más demanda social. Estamos atravesando una difícil situación económica como país y por ello se ha incrementado notablemente el pedido de ayuda. Brindamos asistencia social, alimentaria, económica, habitacional y sanitaria a familias de escasos recursos que no cuentan con empleo estable. Funcionando al máximo de su capacidad los comedores Evita en Barrio Bustamante y Juan XXIII en dicho barrio. La asistencia se extiende fuera de la órbita municipal colaborando semanalmente con la copa de leche.

Una de las necesidades más importantes en estas familias es la posibilidad de contar con un techo propio. Se ha gestionado junto a nuestro Senador ante el Gobierno Provincial y se pudo concretar la construcción de cinco viviendas sociales más. El municipio donó el terreno en barrio Tiro Federal donde se realizaron las mismas y aportó mano de obra para culminarlas. Esta Coordinación afirma su compromiso en el trabajo diario para atender las necesidades que surgen en las familias que se encuentran atravesando diferentes problemáticas sociales.

En el ámbito de la secretaria de hacienda Con mucho esfuerzo se sigue adelante con todos los compromisos que hoy demanda nuestra Municipalidad, como premisa el cumplimiento con los asalariados de planta permanente, contratados y hoy cumpliendo un rol preponderante el sostenimiento del Plan Asistencia Social (PASAM).

El incremento salarial del 2019 establecido por paritaria fue del 15% más cláusula gatillo, lo cual implicó un aumento al 31 de diciembre del 53.1 %, cumpliendo hasta la fecha con un esfuerzo económico de gran magnitud.

El aumento de los tributos municipales se dió solamente en el último trimestre en un 44% aprobado por el Concejo Municipal.

Se renovó el acta de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el funcionamiento del centro de cuidados infantil que funciona en la escuela Nº40 “Mariano Moreno”, con 65 alumnos desde los 5 meses a 11 años de edad, atendido por 2 docentes y dos madres cuidadoras con el aporte de fondos de $ 210000.

Se entregó fondo de asistencia educativa (FAE) por un total 2.800.000 a los distintos establecimientos educativos.

Por ordenanza municipal se realizó el Plan de Facilidades de Pago para los tributos municipales, que tuvo una validez de 60 días.

Mediante un convenio, la municipalidad se hizo cargo de la contratación del Transporte docente núcleo rural por un monto de 2.800.000 que fueron enviados por el Gobierno Provincial.

Al mismo tiempo, en la Oficina de Empleo se vienen realizando intensas gestiones ante organismos nacionales (Secretaría de Trabajo y Producción de la Nación, Agencia Territorial Santa Fe) con el objeto de que bajen a nuestra ciudad importantes ingresos provenientes de los programas mencionados, lo que se ha logrado satisfactoriamente, como seguidamente se especifica. En esta oficina también se realizan “Cursos de capacitación CIT” (introducción al trabajo, y de formación en determinadas especialidad a los que durante el año 2.019 asistieron 250 jóvenes, quienes percibieron un incentivo económico por su participación, y a la vez –en algunos casos- fueron vinculados a otros programas.-

Asimismo, la oficina trabaja con tres programas “Entrenamiento para el trabajo”, “PIL EMPRESAS” y “PIL EMPALME” en los que han participado 550 jóvenes que han tenido experiencia y formación laboral práctica, percibiendo incentivos económicos de pago mensual.

En definitiva, desde su creación han pasado por la Oficina Municipal de Empleo más de 3.500 personas, siendo claramente un eslabón clave entre los oferentes y dadores de trabajo, potenciando el dinamismo de las relaciones laborales en particular, y del sistema económico en general.

Por ultimo en las áreas de Obras y Servicios públicos se inauguró y puso en funcionamiento la tan esperada obra de Red Cloacal sector Sur-este, mejorando las condiciones sanitarias de más de 1700 viviendas y familias y cubriendo con esta etapa a más del 75 por ciento de la población con ese servicio básico y esencial.-

Se culminó con la obra de gas, en la actualidad un 70 por ciento de los ciudadanos puede acceder a este este servicio fundamental que colaborar en una mejor calidad de vida.-

Se inauguró en el mes de mayo la primera etapa de la Obra de Casa de Cultura Gustavo Gutscher, patrimonio cultural y edilicio de la ciudad, que recupera su esplendor y vitalidad.-

Se aprobó y está en ejecución el Plan de Mejoramiento Vial, que incorpora 22 nuevas cuadras pavimentadas al ejido urbano, culminándose ya con el hormigonado de la primera calzada, calle 9 de Julio entre Sarmiento y Pte. Perón.-

En el Plan de ripiado de la ciudad, se concretaron 25 nuevas calles, incrementado y siguiendo con la facilitación de la transitabilidad en la ciudad en días de lluvia.-

En el marco de acceso a la vivienda se construyeron 5 nuevas viviendas sociales en Barrio Tiro Federal, completando un total de 10 unidades, se entregaron 36 viviendas en Barrio Juan XXII, se entregó una Vivienda del Plan lote propio, y está en tramitación la ejecución de 22 nuevas viviendas en la manzana 155.-

En cuanto a las obras de carácter hidráulico se mantuvieron desagües, alcantarillas y canales del ejido urbano a través de la limpieza periódica de los mismos y el corte de malezas.-

Se culminó con la pista de atletismo en Barrio Palermo, que facilita el acceso al deporte de miles de niños y adolescentes.-

Se continúa con el reemplazo de luminarias tradicionales por luminarias led, colaborando con la reducción del consumo energético.-

Se realizó durante el año la reparación de cordones en toda la ciudad.

Los espacios públicos continúan manteniéndose, a través de obras de pintura, cambios de luminarias y provisión de equipamiento, contribuyendo al embellecimiento de la ciudad.-

Se realizan periódicamente cortes de pastos en toda la ciudad, principalmente en Instituciones como Escuelas y Clubes.-

Hoy, la gente tiene nuevas preocupaciones, nuevas urgencias y nuevas demandas; ya no decide solamente cuando hay elecciones. La gente decide, se hace escuchar y participa todo el año poniendo en agenda los temas que les interesa. Hoy, los vecinos nos exigen gobernar con ellos, y esto, sin dudas es un gran desafío para todos los que tenemos la responsabilidad de gestionar.

Todos los días recorro los barrios de la ciudad y escucho las demandas, sus inquietudes y sus reclamos.

Estoy seguro que hay un recorrido que podemos seguir y que se resume en tres valores: CERCANÍA, HUMILDAD Y PLURALIDAD.

La CERCANÍA es escuchar y tener empatía. Es abrirnos a conocer las verdaderas necesidades de un vecino, ponernos en su lugar y trabajar para mejorar su calidad de vida. A los gobernantes nos elige la gente y es ahí donde siempre vamos a encontrar las mejores respuestas a las preguntas que nos hacemos.

La HUMILDAD es estar siempre dispuesto a aprender. Es admitir cuando nos equivocamos para corregir nuestros errores. Es no sentirnos bajo ningún punto de vista mejor que nadie. Es encontrar en el otro una oportunidad para hacer mejor las cosas.

La PLURALIDAD es la esencia de nuestra sociedad y siempre nos enriquece. Todos tenemos algo para aportar. No importa donde vivimos, que pensamos y a que nos dedicamos o que forma de vida tenemos. Todas las opiniones valen y es a partir de ellas que podemos crecer.

Estamos en un mundo nuevo, distinto, con grandes responsabilidades, pero también con grandes oportunidades.

Los invito a transitarlo juntos, poniendo bien alto estos valores que nos caracterizan y que hacen de San Cristóbal una ciudad mejor. Sepan que siempre van a encontrar en mi un intendente dispuesto a escucharlos y a trabajar para una mejor calidad de vida.

Es mi deseo para este año concretar y culminar todas las obras que tenemos en pleno desarrollo como son pavimento, cloacas, restauración espacios verdes, ripiados de las calles que quedan de calzada natural, remodelación 2ª etapa casa de cultura, trabajando en forma conjunta con nuestro Senador, nuestro Diputado y con el nuevo Gobierno Provincial.

Queridos vecinos, funcionarios, vecinales y amigos dejo oficialmente inaugurada la sesiones legislativas del año 2020.