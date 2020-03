San Guillermo: Campaña solidaria para comedores comunitarios

Con motivo de la cuarentena y atentos a que hay muchos sectores que no pueden trabajar, un grupo de productores agropecuarios impulsó la campaña solidaria. Todos pueden colaborar.

Un grupo de productores agropecuarios de la localidad junto a la mutual del Club Unión Cultural y Deportiva y el Centro Comercial Industrial y Agropecuario de San Guillermo se unieron bajo la misma idea: en esta cuarentena ayudar a los comedores comunitarios con todo lo necesario para la alimentación.

La cuenta para realizar los depósitos está abierta en la Mutual Unión Cultural y Deportiva San Guillermo, puede realizar donaciones cualquier persona no solamente productores agropecuarios.

Alrededor de 60 productores se unieron para este objetivo. Uno de los integrantes comento que “Somos un grupo de productores agropecuarios de San Guillermo, con el apoyo del Club Unión Cultural y Deportiva y el Centro Comercial, surgió la idea de algunos productores, de charlas entre nosotros y algunos asesores agropecuarios. Creamos un grupo de whatasapp e invitamos a todos los productores que cada uno tenía agendado. Como son donaciones, queríamos hacerlo lo más transparente posible, canalizamos ese tema a través de las instituciones nombradas, se armó una cuenta que lleva el nombre del Centro Comercial, pero es exclusiva para donaciones que será destinado al comedor comunitario del pueblo”.

Si bien los productores no quieren que se detallen sus nombres, aseguran que se han sumado también consignatarias de hacienda y el frigorífico Unión que desinteresadamente aportan su granito de arena.

“Esto surgió el día que el presidente decretó la cuarentena y empezamos a pensar que iba a hacer la gente que no podía trabajar, porque nosotros, si bien es una necesidad que los productores trabajen porque somos productores de materias primas, pero pensamos en aquellos que no pueden seguir trabajando y no tienen ingresos. Creamos la cuenta, se empezaron a sumar productores. La mutual en su página de Facebook cómo realizar los depósitos. También contamos con donaciones de productores de animales para faena, el fin de semana estaremos enviando una vaquillona a faena para hacer carne picada, el Frigorífico de Villa Trinidad tengo entendido que colaborará con la faena sin costo. La gente nos está ayudando, hasta los consignatarios de ganado. La idea es poner plata para que se compre lo que se necesite para comer”.

La producción primaria es uno de los motores económicos de la localidad de San Guillermo y son ellos mismos los encargados de organizar la campaña para que, no le falte nada a nadie.

¿Cómo podrás realizar donaciones?

HOME MUTUAL: Se podrá donar el monto deseado a través del HOME MUTUAL, el depósito se realiza a la cuenta del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario (número 12097)

CAJERO AUTOMÁTICO: ingresando con tarjeta de débito y hace la transferencia a la cuenta 12097 del CCIA y sin tarjeta pueden hacer el depósito en efectivo, también en el cajero.

DEPÓSITO EN NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.: A TRAVÉS DE nuestra cuenta bancaria en este banco.

Datos cuenta bancaria para realizar depósitos:

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

CUENTA CORRIENTE ESPECIAL EN PESOS Nº 3363/04

CBU 3300540725400003363042

CUIT 30-64184070-6

Quienes opten por el deposito a nuestra cuenta de Banco Santa Fe, deben informar los depósitos para ser consignados en la cuenta de Campaña Solidaria a los siguientes whatsapps:

3562-520724 y 3564-568881

O a los siguientes mail:

[email protected] o [email protected]