Anunciaron medidas para pymes y cooperativas de Santa Fe

“El gobierno en su conjunto está detrás de este esfuerzo común: cuidar la vida de los santafesinos –continuó Perotti-. Muchísimas gracias por lo que están haciendo ustedes allí desde su casa, en el aislamiento necesario e imprescindible para cuidarnos todos. Agua y jabón, nuestra conducta y quedarse en casa es la mejor vacuna que tenemos los santafesinos”.

LÍNEAS DE CRÉDITO PARA MIPYMES Y BENEFICIOS IMPOSITIVOS

El ministro de Economía, Walter Agosto, precisó que “hemos estructurado con el Nuevo Banco de Santa Fe un programa de financiamiento destinado a las MiPymes, en el marco de la emergencia sanitaria, que apunta a paliar la coyuntura, las restricciones financieras que están teniendo por estos días”.

“Este programa contempla dos líneas: una de financiamiento de mil millones de pesos para el pago de la nómina salarial y, otra complementaria, de mil millones para poder descontar cheques. Ambas cuestiones muy demandadas por las empresas como consecuencia de la caída del nivel de actividad, en este contexto.

Además, va a estar complementado por tres líneas: una que apunta a la oferta de financiación de reposición de stock, específicamente para alimentos; otra línea para compra de bienes en general; y otra direccionada exclusivamente para la adquisición de insumos tecnológicos”.

“En todos los casos, la tasa de interés anual es fija, del 24%, y el plazo de amortización de entre 180 y 365 días, según el caso. El monto total del programa es de 4 mil millones”, destacó Agosto; y señaló que “a partir de mañana todas las empresas MiPymes van a poder consultar las especificaciones en la web del Nuevo Banco de Santa Fe: www.bancodesantafe.com.ar/empresas”.

“Por otra parte, el gobierno de la provincia dispuso, a través de la Administración Provincial de Impuestos, que todos los vencimientos impositivos que hayan operado o puedan producirse entre el 16 y el 31 de marzo serán postergados por 30 días; nos referimos al impuesto inmobiliario rural, ingresos brutos, en su régimen general y simplificado, los aportes del instituto becario y la primera cuota de la moratoria impositiva que la provincia ha puesto en vigencia desde hace un mes atrás.

SERVICIOS

En tanto, el interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, indicó que “días previos a establecer el régimen de aislamiento obligatorio, con el aval del gobernador de la provincia, tomamos la decisión de suspender todo proceso de interrupción en el suministro”.

En este marco, Caussi detalló que se dispuso que quienes tengan “facturas vencidas a partir del primer de marzo del corriente año, que tengan facturas consecutivas o alternadas, por 180 días no podrían sufrir el corte de suministro de energía eléctrica”.

Este beneficio alcanza a “beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, asignación para embarazadas, monotributistas sociales, jubilados, pensionados, monotributistas de régimen normal, empleados en relación de dependencia, cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimo, vital y móvil, electrodependientes, personas que están exceptuadas con el fundamento debido, del pago impuesto inmobiliario; y en lo que concierne al sector productivo, todas las micro, pequeñas y medianas empresas, calificadas como tales, en el marco de la ley 25.300, de la ley nacional que permite encuadrar a las empresas en esta condición, tendrán el mismo beneficio, También, las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, que estén debidamente reconocidas ante en INAES; efectores de salud, públicos y privados, afectados y finalmente todas las entidades de bien público vinculadas con el trabajo de emergencia alimentaria en que se encuentra la provincia de Santa Fe”.

“Por último, les pedimos que si están en condiciones de afrontar sus obligaciones, que lo hagan, aun cuando podrían encuadrar en alguno de estos beneficios, porque la empresa debe seguir funcionando”, y agradeció a los “empleados, porque están trabajando día a día, no solamente en el mantenimiento del servicio,