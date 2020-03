El Senado le giró a Diputados la ley de necesidad y un fondo de $15.000 millones para el coronavirus

El Senado le dio media sanción, este jueves, a la creación de un fondo para atender la emergencia por el coronavirus. En esta sesión especial había dos temas esenciales: un mensaje del Ejecutivo pidiendo 10.000 millones de pesos para enfrentar la pandemia y el proyecto de ley de necesidad

pública venido en segunda revisión desde la Cámara de Diputados. Además, aprobó un cuarto intermedio hasta este viernes para ver si Diputados sesiona y se consigue un acuerdo que destrabe ese tema de manera definitiva, o al menos, se aprueba el fondo para la pandemia.

En el primer punto, y a propuesta de los senadores radicales, se decidió incrementar los recursos para atender las diferentes situaciones que se presentarán con el avance del Covid-19. Se sumaron 5.000 millones de pesos, a condición de que 3.000 millones de pesos tengan como destino los municipios y las comunas, entre las que se incluyen a Santa Fe y Rosario.

Desde ambas bancadas, la del PJ y la de la UCR-FPCyS, se repartieron flores remarcando el consenso logrado y la responsabilidad política que tuvo el Senado para lograr acuerdos en un tema extremadamente sensible. "Además incorporamos en la ley, con acuerdo del Poder Ejecutivo, que el Fondo de Obras Menores (FOM) se pueda destinar en un 50% para gastos corrientes. Eso tanto para los remanentes de los años 2018 y 2019 y todo lo correspondiente a 2020", dijo el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias).

El legislador, que destacó que la norma fue votada por unanimidad, también detalló que "la ley incorpora un programa específico de 3.000 millones, que dependerá del Ministerio de Gestión Pública, para trabajar en conjunto con los senadores, los intendentes, los presidentes comunales y las organizaciones sociales".

Por su parte, el jefe de la bancada radical frentista, Felipe Michlig, celebró la convocatoria de esta semana que les hizo el gobernador, Omar Perotti, para conocer de cerca la información sobre "esta pandemia que llegó muy rápido al país, a la provincia y a las zonas donde nosotros vivimos".

Michlig fue el encargado de detallar que en un principio habían pensado en crear un fondo de 1.500 millones de pesos para atender las necesidades que genera el coronavirus. "Pero que en el encuentro con el gobernador, más certero, dijo que tenían que ser 6.000 millones de pesos. Luego nos encontramos con que ayer ingresó un proyecto que pedía 10.000 millones de pesos. Pero esta mañana, cuando vimos la situación con los correligionarios, redoblamos la apuesta y vamos por los 15.000 millones de pesos", sostuvo.

Asimismo especificó que lo referido al FOM, entre los remanentes de 2018 y 2019 y todo 2020 significan 1.756 millones de pesos a disposición de municipios y comunas. En ese reparto no ingresan las dos ciudades de primera categoría como Santa Fe y Rosario.

"Estamos para dar quorum pero también para acompañar estas medidas que tenemos que tomar todos juntos", dijo para referenciar que en esa Cámara el PJ y la UCR vienen trabajando codo a codo desde hace tiempo y sin importar de qué color es el Ejecutivo. Y agregó una frase que puede dejar tela para cortar. "Toda la política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Este Senado está dando las mejores respuestas para que el gobierno pueda contar con las mejores herramientas", afirmó Michlig.

Se quedaron sin flores

Varios senadores tomaron la palabra para profundizar la idea del trabajo en conjunto que se había logrado. Pero, en cierta forma, el consenso de radicales y peronistas tuvo su límite en la ley de necesidad.

Este miércoles los diputados del Frente Progresista habían tomado la media sanción del Senado y la habían dado vuelta. El dictamen de mayoría votado por socialistas y radicales le otorgaba al gobierno 31.000 millones de pesos para las necesidades planteadas en diferentes áreas y 6.000 millones de pesos para enfrentar el coronavirus.

Pero los senadores del justicialismo insistieron este jueves en darle media sanción al mismo proyecto que votaron el 5 de marzo pasado, que se basaba en un mensaje del Ejecutivo pero que recortaba varias delegaciones de facultades del Legislativo hacia la Casa Gris. Esta vez, a diferencia de lo que sucedió hace tres semanas, la iniciativa fue acompañada por los senadores radicales no frentistas Hugo Rasetto y Leonardo Diana, y llamativamente por el frentista Germán Giacomino.

El presidente del bloque Juan Domingo Perón, el sanlorencino Armando Traferri, hizo un largo racconto de las veces que los senadores del PJ acompañaron a los gobiernos frentistas y aseguró no querer volver al período que le tocó vivir como senador, entre 2003 y 2007, done el PJ imponía la mayoría que tenía en esa Cámara.

"Hoy lo digo con pena, con desilusión, que quien fue intendente y conoce de las necesidades que hoy tienen los gobiernos locales y que compartió con nosotros una banca; esperaba que Miguel Lifschitz esté a la altura de las circunstancias", apuntó en un tramo de su discurso que siempre apuntó al presidente de la Cámara de Diputados.

Y agregó: "No es el mismo escenario el de diciembre, el de febrero y el de hoy. Si Europa no pudo dar respuestas a esta pandemia, qué queda para nosotros. No se trata de generar pánico. Pero si le pedimos a la gente que sea responsable, yo me pregunto dónde están los dirigentes responsables. Nosotros no ponemos en tela de juicio la transparencia de las licitaciones (en relación a las deudas que dejó el gobierno anterior y para lo que la gestión Perotti pide parte del endeudamiento de la ley de necesidad), como dijo algún diputado, pero no se le pueden negar en este momento las herramientas a un gobernador para que gobierne".

Si bien desde diciembre el socialismo se quedó sin senadores, ya que La Capital y Rosario quedaron en manos del PJ, ningún radical frentista salió a defender al exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz.

Incluso, a su turno, el senador por Castellanos, Alcides Calvo (PJ) valoró las abstenciones de los radicales "porque eso es acompañar al gobierno", dijo y añadió: "Le vamos a dar la posibilidad a los diputados, con un cuarto intermedio, para que mañana puedan sesionar y le puedan dar una herramienta a los santafesinos".

El cuarto intermedio de los senadores es hasta el último minuto de este viernes. Pero todo indicaría que la Cámara baja recién volverá a sesionar la semana que viene. La disputa política entre Perotti y Lifschitz no está resuelta y cada vez es más compleja.

Fuente Uno Santa Fe