Fabio Abbá se presenta para la intendencia de San Cristóbal, otra opción dentro del PJ

De sangre peronista, se hizo conocido por la carta “La que tenía patas de fierro” publicada en Clarín, hablando desde su corazón de su San Cristóbal natal, ganó un espacio social importante trabajando y ayudando desde hace años con “Apadriná un niño”, la campaña del juguete que se hace para navidad y que cada vez es más grande, y saltó a la fama provincial hace un par de meses cuando en una travesía ciclística unión Argentina, Uruguay y Brasil. Es Fabio Abbá, quién en esta edición nos cuenta qué lo motivó a ser pre candidato a Intendente.

“Ayudar. Lo pondría con mayúsculas, es una palabra que la llevo en mis genes. Poder cambiarle la vida a ese nene que te golpea la puerta para preguntarte si no tenes algo para darle de comer, permitirle a un joven que se fue a estudiar que pueda volver a su ciudad a trabajar de lo que estudió, que la gente viva bien y segura, que cuenten con todos los servicios que una ciudad debe contar y que además funcionen como deban funcionar y tantas cosas más”, relata Fabio en el inicio de la nota, y ante la consulta de si siempre supo que alguna vez iba a ser candidato, Abbá contesta que “si algo me faltaba para decidirme, un amigo que peina canas, hace un tiempo me dijo: "vos pensaste que podrías ayudar a muchísima más gente de la que ayudas si te decidieras a ocupar un cargo político. No puedo negar que esa frase siempre me quedó picando y a fines del año pasado asistí a un par de reuniones partidarias que me invitó gente amiga y surgió por primera vez la posibilidad de involucrarme. Y cuando estaba a más de 1000km de acá, pedaleando en el medio de un morro en Brasil, disfrutando de una experiencia única, termine de convencerme que la vida es muy linda pero muy corta. Y que no quiero llegar a viejo lamentándome no haber intentado cambiar las cosas. Todos queremos que las cosas cambien, pero muchos por falta de ganas y otros por falta de compromiso van dejando que el tiempo se siga devorando el futuro sin involucrarse. Creo que el momento para mí ya llegó y, para responder tu pregunta, te diría que mi candidatura hace honor a esa frase que dice "Sin buscarlos aparecen los mejores momentos".

¿Estando fuera, que ves que tiene y que le falta a San Cristóbal?

Ante todo vale aclarar algo, a San Cristóbal lo llevo conmigo a cada lugar que vaya y mi carta de presentación cuando hablo con alguien así sea con un conserje de un hotel ó con el Embajador Argentino en otro país es: "Hola, mi nombre es Fabio Abbá, soy de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Es cierto si, que tengo la posibilidad de conocer a San Cristóbal desde adentro y a su vez tener la suerte de conocer muchos lugares dentro y fuera del país. Y eso me permite tal vez tener una visión más amplia. La sensación que tengo de la ciudad desde lo "estético" es que falta orden, limpieza, iluminación, en definitiva que la ciudad sea una ciudad "moderna". Pero el problema más grande creo que esta en lo estructural, en cómo vivimos los Sancristobalenses, con qué servicios contamos, que calidad de vida tenemos y que es lo que queremos ser dentro de 10 o 20 años. Hoy parecería que todo es improvisado, que no hay planificación ni nada proyectado. Cuando aparece el problema se pone un parche para solucionarlo y después cuando vuelva a aparecer se le pondrá otro parche. No se busca una verdadera solución y esto lo traslado a todos los índoles de la vida de la ciudad, ya sea en lo "estético" como un bache en Bv. Mariano Moreno o sea en lo estructural como la precariedad del servicio de salud pública. Hay que sentarse y planificar que ciudad queremos y como la queremos, fijar objetivos a cumplir a corto mediano y largo plazo.

¿Porqué junto a Bielsa?

Creo que lo que dice y pregona María Eugenia Bielsa condice con la forma de pensar y del por qué nació nuestra agrupación "Orgullo Sancristobalense". Somos gente nueva con un concepto de política constructiva, integradora, de puertas abiertas, no queremos quedar atrapados dentro de los aparatos políticos, que la única forma de hacer sea la forma colectiva.

Se entiende que si sos electo deberías dejar tu vida y volver a San Cristóbal, tu familia está dispuesta?

En el Sanatorio Argentino, que estaba en calle Caseros, a las 02:00hs un 25 de marzo el Dr. Roberto Collins me trajo al mundo. A partir de ese momento mi vida no tiene otro amor que no sea San Cristóbal. Es un amor incondicional y eterno que no tiene final.

¿La lista que te acompaña que le puede aportar a la ciudad?

Todos los que componemos "Orgullo Sancristobalense" traemos la frescura y renovación que la gente está pidiendo, somos la única lista compuesta 100% por gente que nunca ocupó cargos políticos pero que desde hace mucho tiempo está ligada a la vida social de la ciudad. No es casualidad que quien encabeza la lista de concejales, el Profe Fabio Lázaro, es el mismo con quien compartimos todo el secundario en el querido Comercial amasando sueños y proyectos. La ciudad necesita un golpe de timón. Ya lo dijo un tal Albert Einstein..."seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes es imposible". La ciudad necesita una transformación y creo que somos esa opción.

¿Es la interna más dura que el PJ podía tener? digo, porque también están Aloatti y Morel, dos referentes. ¿Pensas que la sumatoria de todas las listas puede desterrar el oficialismo?

Tenía 10 años cuando volvió la democracia a nuestro país, y mi recuerdo de esa época la defino con una palabra: alegría. La democracia nos devolvió la alegría y eso no tiene precio no se puede comprar no se puede cuantificar. Por ende soy un ferviente defensor que la mejor manera de elegir es mediante el voto de la gente. El único problema que aparece post interna solamente se produce cuando aparecen las mezquindades de los actores en cuestión. Yo creo que las condiciones están dadas para que luego de las PASO la propuesta del peronismo vaya unida, sumado a toda la gente que sin tener una ideología definida van a acompañar la propuesta de renovación que se reclama. Y en esa gran unión creo y deseo que vamos a ser gobierno en la ciudad.