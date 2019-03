Liga Ceresina: CACU y Selva miran desde arriba

Se jugó este domingo la segunda fecha del campeonato liguista. En Ceres, el CAT se quedó con una victoria enorme ante CCAO 2 a 0, en un partido con 3 jugadores expulsados. CACU estiró su buen arranque en San Guillermo al ganarle a Unión 3 a 2. En sub 23, CACU reclamará los puntos del partido. En Tostado, Libertad derrotó a San Lorenzo 2 a 0. En Bandera ganó el otro líder, Atlético Selva 2 a 1. En tanto en Unión Arrufo el aurinegro igualó 1 a 1 con Ferro Dho de San Cristóbal.

La fecha tres está por confirmarse ya que el CAT exigió jugar los 45′ restantes ante Libertad el día domingo. En sub 23, mandan Selva, Libertad y CCAO.

Síntesis de la fecha

Sub 23

San Lorenzo T: 0

Libertad: 1 Edgar García



Unión SG: 2 Emiliano Maretto- Ariel Ferreyra

CACU: 0

Exp: Trucco (USG)- Barreto (CACU)

*Aclaración: CACU reclamará los puntos del partido por los cambios de Unión SG



Bandera: 0

Selva. 2 Ignacio Chazarreta-Leider Ullua

Unión A: 2 Rodrigo Monzon- Joaquin Almaraz

Ferro Dho. 2 Fossatti- Adrián García

Exp: Jerez (UDA)- Romero (FD)



CCAO: 2 Franco Uberti- Francisco Vicens

CAT: 0

Primera división

San Lorenzo T: 0

Libertad: 2 Alberto Lazo- Juan Basualdo

Exp: Mansilla- Sambrini- Ruiz (Todos en SLT)



Union SG: 2 Facundo Vega- Cuahutemoc Ibarra

CACU: 3 Martin Benitez- Jose Muñoz- Martin Almaraz



Union B: 1 Walter Peralta

Selva. 2 Julian Cordoba- Conrado Mandrille Lopez

Union A: 1 Andres Pedrotti

Ferro Dho. 1 Bazan (p)

CCAO: 0

CAT: 2 Emiliano Sosa- Milton Leiva

Exp: Algarbe (CAT)- Bonetto y Mario Flores (CCAO)

Posiciones

CACU 6- Selva 6- Ferro Dho 4- Libertad 3 (*)- CAT 3 (*)- San Lorenzo 1- Unión SG 1- Unión A 1-CCAO 0- Bandera 0-

(*) Tienen que jugar 45′ del partido suspendido con el parcial 0 a 0.-

Próxima Fecha: 3° del torneo

Libertad vs CCAO

CAT vs Union A

Ferro vs Union Bandera

Selva vs Union SG

CACU vs San Lorenzo T.

