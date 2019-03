Lifschitz inauguró el nuevo acceso a la localidad de La Sarita

En el marco del Plan del Norte, el gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, inauguró este martes el nuevo acceso a la comuna de La Sarita, por la Ruta Provincial N° 96s, obra en la que el gobierno provincial invirtió 339 millones de pesos, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y el desarrollo de la región."Para los que vivimos en ciudades o pueblos, donde no tenemos el problema del aislamiento, estamos al lado de rutas pavimentadas y no tenemos la dificultad de la transitabilidad cuando llueve, quizás no tomamos dimensión de la cantidad de problemas que se generan para una familia o un productor, esa distancia de más de 20 kilómetros de tierra; y evidentemente que genera una gran desventaja en relación a quienes viven en otros lugares de la provincia", explicó el gobernador.

"Este tipo de obras que hoy estamos inaugurando tienen una gran inversión y tienen un gran sentido porque vienen a garantizar derechos, a generar igualdad de oportunidades y son una manera de incentivar y promover el progreso y el desarrollo de las distintas regiones de la provincia de Santa Fe", destacó Lifschitz.

"Muchos pueblos más pujantes quizás no hubieran sido lo que son si no hubieran tenido la ruta que les pasa por al lado, o el ferrocarril; tenemos que llegar a todos los pueblos y brindarles a todos los santafesinos las mismas oportunidades".

"Estamos muy contentos de haber culminado este tramo de la obra, poder empezar un segundo tramo de 12 kilómetros, y de seguir invirtiendo en todo el departamento y en los tres departamentos del norte, en un plan integral que lo llamamos Plan del Norte".

"Al Plan del Norte lo trabajamos en conjunto al inicio de nuestra gestión con las autoridades locales y senadores; y ese resumen que elaboramos en conjunto hace tres años atrás, y que parecía simplemente un conjunto de buenas intenciones, hoy es una realidad a partir de las decisiones políticas, de la gestión, del trabajo cotidiano y de las inversiones que se vienen realizando", indicó Lifschitz.

"Inversiones viales como esta, y también en acueductos, obras hídricas, hospitales, escuelas, obras de energía; en definitiva en todo lo que se necesita para mejorar las condiciones de vida, generar mejores oportunidades a las nuevas generaciones, y más posibilidades de desarrollo de las actividades económicas de nuestros productores y pequeños empresarios", concluyó el gobernador.

En tanto, el presidente comunal de La Sarita, Elbio Peteán, destacó que “desde hoy La Sarita ya no será la misma, luego de casi 40 años de gestiones, hemos logrado completar la pavimentación de 15 kilómetros y medio de la ruta provincial 96s, desde La Potasa y de allí, 8 kilómetros y medio de estabilizado granular, totalizando 24 kilómetros, todo ello gracias a esta gestión del gobierno de Santa Fe".

"Con esta obra se verán beneficiadas las 2 mil personas que habitan la localidad y los propietarios de las 60 mil hectáreas que conforman nuestra extensa zona rural. La pavimentación de la ruta aumentará exponencialmente el interés del sector productivo y de las personas interesadas por radicarse aquí. Para eso estamos preparados”.

Por último, destacó "la predisposición del gobierno provincial para ejecutar el mejorado del acceso a la escuela La familia agrícola y a San Manuel, este último de casi 12 kilómetros”.

Por su parte, el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón, recordó que "pasaron varias décadas para que hoy podamos estar acá" y resaltó que "cuando llegó a Santa Fe un gobierno sensible, que empezó a ver esta obra como algo viable, que no era una decisión fácil de tomar porque significaba una inversión importante".

"Para hacer obras hacen falta recursos, pero además decisiones políticas, que se han adoptado para con este lugar. Esta es una obra importante, una obra histórica", concluyó el senador.

LA OBRA

El paquete estructural del camino estuvo compuesto por una carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente de seis metros de ancho, y desde el kilómetro 15 se realizó un enripiado con material pétreo. También se reemplazaron alcantarillas transversales por nuevas de hormigón armado y, para la construcción general de la obra, se realizaron otros trabajos complementarios como desbosque, destronque, limpieza del terreno, señalización horizontal y vertical, iluminación, terraplenes, traslado de líneas eléctricas, y la colocación de barandas metálicas de defensa.

PRESENTES

Participaron también el ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; las diputadas provinciales Clara García y Estela Yaccuzzi; el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín; presidentes comunales de localidades vecinas, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el coordinador de la Región 1 - Nodo Reconquista, Raúl Medina; y otras autoridades provinciales y comunales y locales.