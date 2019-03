Romang Futbol Club es campeón de la Copa Federación

“Desde acá todo es más difícil, hay que ubicarlo en contexto, Romang está en el extremo norte del

departamento San Javier, el departamento más pobre de la Provincia de Santa Fe, aquí para las

instituciones todo es cuesta arriba, y mucho más para las instituciones deportivas, como nuestro

club, un club amateur”, expresó el club en su cuenta oficial de facebook.

“En nuestro lugar es más difícil generar recursos, reunir fondos, que la canoa no haga agua cuando

estamos a medio del río, pero valoramos el doble cuando nos compran un pollo asado, una

docena de empanadas, una rifa, lo que fuere, porque hay simpatizantes que se disfrazan de

dirigentes y se desviven por el club, pero nunca alcanza. Aún así es tan fuerte el convencimiento

de que siempre es mejor un pibe dentro de un club que en la calle, que se rema todo el tiempo

contra la corriente y así andamos día tras día”, continúa el escrito.

“Lo que sucedió ayer fue una hazaña, jugamos contra el tricampeón de la Copa, contra un equipo

que juega una categoría superior en el Regional Amateur de Ascenso, con jugadores

semiprofesionales, y eso parecía que se iba a imponer en un primer tiempo donde se venían con

todo, y allí lo nivelamos, con el carácter y el espíritu deportivo, los nuestros parecían leones

resistiendo, adentro era una batalla, afuera, detrás del tejido puro nerviosismo y ansiedad”.

“Desde temprano esos 450 km. desde Romang se convirtieron en un viaje inolvidable, en cada

parada se encontraba un romanero, y también muchos que no eran de los nuestros pero se

sentían identificados y acompañaron, casi 400 almas fueron a mirar el desenlace, y al final, sólo al

final pudimos desatar toda la alegría contenida. Campeones de la Provincia, por primera vez,

contra un rival durísimo, casi no lo podíamos creer”.

“Recorrer casi mil kilómetros entre ida y vuelta, largo trecho, pero valió cada centímetro de

distancia para alcanzar la gloria. Desde el norte de la provincia, desde el departamento más pobre,

con los pibes de Romang, de Malabrigo, de Reconquista, con los de la Liga Reconquistense de

Fútbol, el Rojo logró armar un proyecto serio, y con todas las dificultades propias y ajenas quebró

con la lógica e hizo una hazaña”.

“Hace treinta años atrás, en Serodino, en otra Final, los penales nos dijeron no, y fue lo más alto

que el Rojo había llegado a nivel Provincial. Hoy con estos pibes, con este cuerpo técnico bárbaro,

y con el tesón desinteresado de unos colaboradores de la institución que se rompen el alma para

que cada vez nos vaya mejor, el Rojo es Campeón Provincial, el título más importante en la historia

dorada del club”.

“Disfrutemosló con todos, porque esto es de todos. Romang está en lo más alto del fútbol

amateur de la Provincia de Santa Fe. Dijimos que queríamos llegar hasta allí, y llegamos. Qué lindo

es ser romanero”, cierra el escrito del club.