“No me quitaba el sueño ser candidato a Vicegobernador”

Con las listas definidas en cada una de la localidades, el Frente Progresista Cívico y Social es el único partido que presenta listas en cada una de las localidades (en Arrufó hay acuerdo con la lista que encabeza Piumatti que va por la Vecinal) y, sobre ese tema, fue al primero que se refirió el Senador Departamental; “fue un buen cierre de listas, el estar gobernando en 25 de las 32 localidades nos da tranquilidad, que sea más ordenado. Lo interesante es que el próximo 28 de abril ya vamos a consagrar a 13 o 14 comunas porque no tienen listas opositoras, y eso también habla bien del trabajo territorial que hemos tenido a lo largo de los años”.

Sobre las situaciones de San Cristóbal y Ceres, Michlig indicó que “estamos contentos de que Rigo haya asumido nuevamente la responsabilidad de ser candidato a Intendente porque viene desarrollando una gestión extraordinaria, y, si hacemos un repaso, San Cristóbal en la historia tuvo tantas obras ejecutándose a la vez y de tanta magnitud. Es una ciudad que ha cambiado, que un 70% de la población va a tener cloacas y gas, que va a tener un edificio único como el Palacio de Tribunales. Entre tantas otras cosas habla a las claras de que es un gobierno con gestión de cercanía con los vecinos. En Ceres tenemos la alegría de que Alejandra Dupouy haya aceptado el desafío de ser nuestra candidata a Intendente junto a una renovada lista de candidatos a Concejales, con Soledad Guirado encabezándola”.

Si bien, una primer encuesta que ya ha circulado en distintos medios de comunicación daría una clara victoria del actual legislador por sobre Giovanini y Baudino, Michlig expresó que “no podemos estar tranquilos, somos respetuosos de todos los candidatos que se presentan, pero sobre todas las cosas somos respetuosos del vecino que se expresará en las urnas, por eso todos redoblamos esfuerzos para tener el apoyo de la gente, trabajando con mucha intensidad, es más, con más ganas y fuerzas que las del primer día que comencé a trabajar como dirigente, si no fuera así, ya hubiese dado un paso al costado”.

En muchas ocasiones se lo vinculó o se habló de manera extraoficial que Felipe Michlig podía ser el acompañante de fórmula (vicegobernador) de Bonfatti, cosa que el propio Michlig reconoció, pero asegurando que “no me quitaba el sueño ser candidato a Vicegobernador, el sector NEO decidió que yo era la persona que tenía que ocupar ese lugar, de alguna forma habíamos aceptado la responsabilidad y el compromiso de ser el compañero de fórmula de Antonio, pero cuando hicimos la evaluación de los tiempos que estamos viviendo, consensuamos en asegurar un mayor espacio al sector femenino que, no solamente puede incursionar en todos los aspectos de la vida sino también en política. Entonces decidimos que Vicky Tejeda acompañe a Bonfatti, dejando de lado toda ambición personal y apostando al futuro de la provincia. El hecho de que me hayan señalado y que en algún plenario me hayan nominado ya es un gran honor, pero yo mismo manifesté que lo mejor era que a Antonio lo acompañe una dama”, y además agregó que “lo importante es el proyecto político que representa el FPCyS . Somos muchos dirigentes con una construcción permanente, y aspiramos a que este proyecto político siga gobernando la provincia. Nosotros solo somos pequeños engranajes de este proyecto”.

Este 2019, en la contienda electoral, habrá un condimento especial para Michlig, y es que su hija, Dianela, es candidata a Presidente Comunal de Ambrosetti, una joven que nació cuando Felipe ya ocupaba cargos, y eso lo llena de orgullo; “siempre me preguntaban si mis hijos participarían en política y siempre decía que no, que a ninguno le había picado el bichito, con los varones estudiando y con Celeste en otro proyecto. Dianela me sorprendió incursionado, armando un grupo de gente joven, con ideas nuevas, que la eligió a ella como la representante, donde va a disputar la Comuna ante la vecinal, sabiendo que la división de la UCR local hizo que perdamos la comuna cuatro años después de culminar mi mandato como presidente. En Ambrosetti tenemos una muy buena relación con el Presidente Comunal Sterren, es una muy buena persona, pero las circunstancias de la actividad política hacen que cada partido tenga sus propuestas, por eso Dianela, en un marco de respeto, le disputará la comuna”, sentenció el legislador provincial.