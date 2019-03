Reconquista: El centro de día municipal " Raices" cumplió 18 años

En un gran esfuerzo de la Municipalidad de Reconquista, la institución recibe diariamente en jornada simple a 30 personas de entre 16 y 60 años, que no están institucionalizadas y no cuentan con obra social. De esta manera, está dirigido a quienes no asisten a ningún establecimiento educativo y quieren compartir un ámbito de abordajes múltiples.



El Secretario de Desarrollo Humano, Roberto Lorenzini, manifestó su satisfacción “por compartir con la familia del Centro de Día Municipal Raíces estos 18 años, junto a un grupo humano y profesional que realizan un gran trabajo de contención y formación”.

Por su parte, la Dr. Silvia Sosa destacó “un año más de aprendizaje en este desafío que requiere permanente capacitación de acuerdo a los nuevos paradigmas que se manejan, para estar a la altura de las circunstancias”. Para finalizar, detalló que los concurrentes y el personal compartirán desayuno, almuerzo, bailes y coreografías.