"Hace 4 años esperamos que la justicia se digne a condenar a la culpable"

Ceres todavía llora a María Fernanda. es un crimen que aún no sana, no se cura, porque la culpable, con pruebas más que evidentes, sigue libre e intentando rehacer su vida. en el transcurso de la semana pasada se notificó la parte resolutiva de la segunda instancia con asiento en la ciudad de Rafaela mediante la que se confirmó, en todas sus partes, el fallo en primera instancia dictado oportunamente por el juez penal de sentencias de la ciudad de Rafaela, el Dr. Javier Bottero. Dicha sentencia había declarado a la imputada Karen Ñañez, autora penalmente responsable de la comisión del delito agravado por alevosía, esa sentencia fue recurrida por la defensa y sustanciado el procedimiento de apelación con traslados sucesivos a la defensa a la fiscal, a la asesora de menores realizada la audiencia pertinente realizada el 19 de febrero en la que estuvimos presente por parte de la familia de la víctima, la cámara dictó sentencia y confirmó lo resuelto en cuanto a la autoría y responsabilidad de la imputada.

"Para nosotros y para los papás de María Fernanda, cuyo dolor es absolutamente impermitible, y que el tiempo no solo no borra ni aminora, sino que lo agrava por la ausencia de nada más y nada menos que de una hija, esto constituye una satisfacción y va en el buen camino en el sentido que mas allá de las ideas, de los pensamientos, los paradigmas e incluso de los perjuicios que se tienen a cómo deben ser tratados los menores que cometen delitos , creo que esto es un poco de respuesta satisfactoria que tiende a revertir lo que manifestó hace un par de días el presidente de la corte Suprema de Justicia de la nación, quien expresó que hoy el poder judicial de la república Argentina carece de confianza por parte de los ciudadanos que habitan en este país", indicó el Dr. Parma.

"Esta era la respuesta que no solamente esperaban los papás a quienes los acompañamos en tan triste proceso, sino lo que esperaba no solamente la sociedad de Ceres, sino una buena parte de la sociedad Argentina cansada de la flexibilización y al garantismo en materia procesal penal, y si bien deben respetarse los principios, y contemplar caso como este el cual lo sostuvimos desde un principio que la pena debe imponerse, y en este caso lo sostuvimos desde un principio, porque en este caso se ha lesionado el bien más preciado que tiene una persona, que es el derecho a la vida", expresaba el abogado.

Silvia, la mamá de María Fernanda, entre lagrimas, decía que el cansancio le está ganando, que hoy se hace muy difícil vivir con este dolor, y no solo el dolor que siento porque sacaron parte de mí , sino el dolor de la impotencia de saber que a la justicia le da lo mismo, no puedo decir estoy contenta, porque el dolor ante la pérdida no se puede explicar, pero si es un alivio el que sentimos como familia, y que creo que lo siente la comunidad que tanto nos ayuda a salir adelante y se manifestó y se comprometió.

Además, Silvia apuntó a la justicia; "Pasaron 4 años y el dolor desgarra el alma, porque no tenemos a nuestra hija, pero aun duele más saber que tenemos una justicia que mira para otro lado. Hoy seguimos con este caso de seguir pidiendo una condena por la fuerza que le pone el Dr. Parma, que no baja los brazos como nuestra comunidad que siguen adelante en busca de algo que tendría que ser normal".

Por ahora la Cámara confirmó la sentencia del Juez Bottero, en cuanto reconocer la autoría y alevosía de Karen Ñañez. Ahora resta la palabra final que es de la jueza de menores de la ciudad de Rafaela, María Eugenia Ferraudo de Platini, en sus manos está la condena definitiva.

Por Claudia Iturre.