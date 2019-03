“Tenemos un proyecto de ciudad que queremos llevar adelante”.

El concejal Diego Sartín, uno de los principales referentes de Cambiemos en la región, decidió ser candidato a Intendente de San Cristóbal. Al no tener competencia directa en las PASO 2019, Sartín ya es candidato para las elecciones que se realizarán en el mes de junio.

En una entrevista con El Departamental, el concejal explicó cuáles son sus proyectos y de qué manera están trabajando junto a su equipo en la campaña. En las elecciones, Sartín estará acompañado por Daniela Socias como precandidata a concejal.

El candidato resaltó que están trabajando en conjunto y están muy conformes con el grupo que conformaron este último tiempo. En el año 2015 se postuló como candidato a senador departamental, pero, no logró los resultados esperados, después como candidato a concejal logró obtener una banca. Tanto él como Daniela aseguraron que están recorriendo los distintos barrios de la ciudad y visitando a los vecinos que tienen necesidades importantes.

“La idea es tratar de llegar a todos, a los que nos soliciten una visita o a veces solamente ser escuchados. Nos venimos nutriendo de campañas pasadas y, no solamente campañas como la del 2015 sino durante todo el año. En este año de gestión como concejal, con el equipo hemos realizado muchísimas acciones, hay cosas que lamentablemente no las podemos contar ni sacar a la luz por cuestiones obvias, pero venimos trabajando fuerte, muy bien, escuchando cada vez más al vecino, tratando de interpretar sus ideas, sus proyectos y su forma de ver las cosas”, dijo Sartín.

El actual concejal por Cambiemos siempre se mostró muy crítico con el oficialismo y expresó las diferentes maneras de pensar y/o hacer las cosas. Aunque el partido que lo representa tiene como principal referente al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, Sartín declaró que “no somos ajenos a la situación que está pasando el país. Estamos muy preocupados por San Cristóbal, por eso, desde nuestro espacio estamos construyendo un lugar para que San Cristóbal sea un lugar realmente elegido por todos nosotros para vivir, creemos que podemos mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, no es bueno que uno esté bien y el vecino esté mal. Tenemos un proyecto de trabajo muy importante orientado a las familias que hoy no tienen un trabajo genuino, en regla o en blanco y que no llegan a tener un recibo de sueldo de casi dieciocho mil pesos para poder participar de un plan de viviendas a nivel provincial o nacional”.

En cuanto a ese proyecto, hizo referencia a la gente que no cuenta con los recursos adecuados para cubrir sus necesidades básicas y que atraviesan una realidad muy dolorosa.

“Queremos darle la posibilidad a la gente que no tiene un techo, hemos recorrido muchos lugares, hay gente que la está pasando muy mal y tenemos que estar mucho más cerca de ellos. No nos olvidamos del centro, tenemos un proyecto de ciudad que queremos llevar adelante y es un proyecto, no es tapar un pozo o tapar un agujero todos los días, es un proyecto de ciudad el que tenemos en mente”, señaló el concejal.

El trabajo social como principal eje de campaña.

Daniela Socias, la precandidata a concejal de la lista “Vamos Juntos”, es docente de nivel inicial y actualmente trabaja en la escuela Carlos Pellegrini Nº 410. Allí se viven distintas realidades de los niños y niñas que concurren al establecimiento, por eso, apunta a trabajar en cuestiones sociales y temas sensibles como la violencia de género, la violencia familiar y las adicciones.

La docente comenzó a incursionar en la política en el año 2014 y en el 2015 se involucró de lleno en el equipo que integra Diego Sartín.

“Sentí la necesidad de estar cada vez más cerca en el equipo, hubo muy buena aceptación, ganas de trabajar juntos y lo que más me gustó fue el equipo humano. Apenas Diego me dijo de participar más de cerca como candidata a concejal lo hablé con mi familia y acepté, es un desafío porque vengo luchando desde hace muchos años en muchas cuestiones donde uno siente impotencia y en el día a día. Estoy poniéndole garra, fuerza, voluntad y ganas para seguir haciendo lo que uno quiere y desea que se logre”, comentó en la entrevista que brindó al semanario.

En cuanto a los principales ejes de campaña, Socias hizo hincapié en las principales problemáticas sociales que deben ser atendidas con urgencia que tengan resultados posibles en el futuro de la sociedad.

“Donde más me voy a mover es en la parte social, estuve en varios ámbitos y contextos que tienen que ver con el rol de la mujer, la situación social económica que hay en la ciudad, la provincia y el país. Con respecto a la violencia de género, la violencia familiar y la situación del niño en la escuela lo vivo siempre y eso me moviliza. Es importante mejorar la calidad de vida en distintos aspectos, armar un refugio para todos los casos de violencia y un centro de rehabilitación de victimas de adicción. Sé que el proyecto es ambicioso, pero sé que con la ayuda del ejecutivo, trabajan en equipo y gestionando se va a lograr”, cerró la precandidata a concejal.