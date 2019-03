La candidata a Senadora Luisina Giovannini continúa recorriendo la ciudad cabecera

“Recorriendo las calles, charlando con la gente viendo sus demandas, escuchando esta gran asfixia que sienten de las tarifas, los aumentos, que no llegan a fin de mes, que tienen que tomar préstamos para pagar la boleta de luz, es lamentable.Recorremos para que nos conozcan, que sepan quienes somos, cuales son nuestros objetivos, en definitiva que nos conozcan pero con la obligación de escuchar a la ciudadanía” comenzó Giovannini.

La ciudad cabecera departamental es uno de los lugares que Luisina elige recorrer. “Para mi es clave San Cristóbal, es una de las ciudades más grandes del departamento, tenemos muchos compañeros con buenas propuestas, hay varias listas y es necesario estar con todos. Tengo un muy buen compañero de fórmula que es Cristián Barbini, que se siente como lo quiere la gente, nos transmiten afecto, muchas veces cuesta sobre todo en la actualidad, para mí es muy loable y es muy grato tenerlo como compañero”.

La candidata apuesta a la renovación, asegura que es importante que nuevas opciones lleguen y puedan aportar ideas innovadoras. “Es una renovación que se tiene que dar en todos los que desempeñamos cargos públicos, no podemos quedarnos en un lugar, el recambio se tiene que dar. Nosotros lo tenemos que dar y es un proyecto que tenemos para adelante para debatirlo e implantarlo en la comunidad. Hoy la sociedad quiere un recambio, gente nueva, quiere participación, nuevas ideas entonces, en base a esas demandas y al escuchar a diferentes sectores institucionales, actores sociales, donde hemos tenido el gusto de participar y luego de escucharlos hemos decido convocarnos en este gran proyecto. Miramos como eje principal la producción, nosotros necesitamos generar trabajo genuino con valor agregado a la producción local, regionalizándola. Tratar de ayudar a nuestros comerciantes porque el poder adquisitivo de la gente ha caído, cayó el consumo. El tema de la energía eléctrica es lo más apremiante, hay gente que ha solicitado préstamos para poder pagar las boletas de la luz, es una injusticia, es una vulneración de derechos a nuestra calidad de vida. Tenemos que defender y plantear: estas tarifas tienen que cambiar, tienen que ser justas, razonables, equitativas, proporcionales y no se está dando de esa manera. Un servicio público y esencial no puede ser la caja de la provincia”.

El actual senador Felipe Michlig es su principal contrincante, deben convencer a la ciudadanía que su proyecto es superador. “Es una persona sobre la cual hemos observado muchas cuestiones, ha estado 20 años y creo que nosotros debemos fortalecer lo que hace bien y superar su proyecto. Nosotros necesitamos afianzar lo que es el progreso y el avance de la región, nosotros tenemos que hacerle ver al gobierno provincial que esta parte de la provincia existe, que tenemos movimiento, que tenemos producción, gente con capacidad, que tenemos jóvenes, tenemos puntos estratégicos para armar un buen circuito económico y que puede crecer y que no solo Reconquista es el norte de la provincia de Santa Fe.Tenemos que conservar a los jóvenes en nuestro territorio, esa es una gran riqueza. Para crecer todos, en forma integrada a toda una región. El cooperativismo, el asociativismo son figuras que tenemos que implementar y generar trabajo genuino. Creo que Felipe ha actuado muy bien con el Fortalecimiento Institucional, pero a su vez hay que legislar, hay que sentarse y trabajar en aquellas leyes que generen riquezas en nuestro territorio” resumió Giovannini.