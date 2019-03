Balagué: "Necesitamos que los chicos estén en la escuela"

Este martes, los gremios docentes de la provincia de Santa Fe iniciaron un paro por 48 horas tras no llegar a acuerdo con el Gobierno Provincial en las negociaciones paritarias.

En medio de este plan de lucha, la ministra de Educación, Claudia Balagué, en diálogo con radio EME, razonó: "Necesitamos que los chicos estén en la escuela. Porque un país que no tiene educación, no tiene futuro” y sentenció: “Básicamente es una negociación fracasada".

“Es llamativa una medida de fuerza tan dura, estamos hablando de 48 horas una semana y 48 horas más, la otra (3 y 4 de abril) Teniendo en cuenta que venimos de un ciclo de paro”, explicó la funcionaria.

Y reveló: “Estuvimos al borde de no tener comedores escolares funcionando. No puedo creer tanta insensibilidad, en un momento grave de situación económica, no poder garantizar los comedores realmente me parecía terrible. Así que tuvimos mucho diálogo y logramos que haya guardias mínimas”.

Para finalizar, Balagué, reflexionó: “Quiero recordar que no se pone en ningún momento la moción de aceptar. Es una democracia muy particular”

Fuente: Agenciafe