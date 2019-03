El CONFER desclasificó archivos de la dictadura con las listas de las canciones prohibidas

24 DE MARZO

El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), creado por la Junta Militar para la censura entre 1976 y 1983, desclasificó los archivos de las canciones que fueron prohibidas durante ese período.

Bajo el rótulo "Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los Servicios de Radiodifusión", el largo listado incluye temas de todo tipo.

La censura de las canciones por parte del COMFER (organismo vigente, hasta el 31/7/09 gracias a la Ley 22.285 firmada por Videla y Martínez de Hoz, que no fue derogada desde la recuperación de la democracia), respondían a distintos criterios y argumentos.

Algunos temas censurados:

Me gusta ese tajo, Luis Alberto Spinetta

Ayer nomás, Moris (versión original)

Viernes 3 a.m., Charly García

La guerrillera, Horacio Guarany

Memorias de una vieja canción, Horacio Guarany

Sangre de minero, Horacio Guarany

La historia esta, León Gieco

Canción de amor para Francisca y su hijita, León Gieco

Tema de los mosquitos, León Gieco

Las dulces promesas, León Gieco

Violencia en el parque, Aquelarre

Juana Azurduy, Ariel Ramírez

Es Sudamérica mi voz, Ariel Ramírez

La ocasión hizo al ladrón, Sandro

Canto a Sudamérica, Eduardo Falú

Chamarrita del milico, Alfredo Zitarrosa

El violín de Becho, Alfredo Zitarrosa

Adagio a mi país, Alfredo Zitarrosa

Te recuerdo Amanda, Victor Jara

Hasta la victoria, Sampayo

Cocaína, Eric Clapton

Otro ladrillo en la pared, Pink Floyd

Tiéndete, haz el amor, Queen

Enciende mi fuego, The Doors

¿Crees que soy sexy?, Rod Stewart

Bésame amor, John Lennon-Yoko Ono

Preludio de amor, Donna Summer

Las madres cansadas, Joan Baez

Gavilán o paloma, (P.Botija) Pablo Abraira

Compañera mía, Alberto Cortez

Yo muchacha guardo un beso, Carlos Mellino

Se busca, Roberto Carlos (última canción censurada el 19 de octubre de 1981)

"Ayer nomás, en el colegio me enseñaron, que este país es grande y tiene libertad". La primera frase de la canción dejó en claro la razón por la cual el tema fue prohibido. La mítica banda del rock nacional hizo uno de los temas más recordados de la década del 60 que, luego, fue prohibida por los censores. Sin embargo, la letra que Moris llevaba adelante tenía un poder político aún más grande.

Juana Azurduy - Ariel Ramírez

Con música de Ariel Ramírez y letra de Felix Luna, la canción hace referencia a la generala del Ejército argentino que luchó en el Alto Perú y que se hizo cargo de las guerrillas libertadoras tras el fallecimiento de Manuel Ascencio Padilla.

Hasta la victoria - Aníbal Sampayo

El Che Guevara fue un símbolo de la revolución cubana que, por supuesto, los gobernantes de la dictadura no querían reproducir. Esta canción era en homenaje al doctor rosarino y por eso sufrió el recorte de los censores del COMFER.

La guerrillera – Horacio Guarany

El nombre ya lo dice todo. Para el Gobierno de facto era imposible que esta canción circulara por los medios de comunicación. El folclorista siempre fue un férreo defensor de los derechos humanos y la dictadura militar prendió varios de sus discos editados. En 1979 le pusieron una bomba en su casa en Buenos Aires y desde ese hecho hasta el fin del gobierno solo brindó espectáculos en el interior del país.





Censura a los músicos durante la última dictadura militar (1976-1983)

¿Como y por qué lo hicieron?

¿por qué lo hicieron?

La censura se dio por varias razones:

*MOTIVACIONES POLÍTICAS: se censuraron a varios cantantes que estaban claramente en contra del gobierno de facto

*MOTIVACIONES LINGÜÍSTICAS: en algunas canciones se abreviaban palabras o se cambiaban el orden de las letras (como por ejemplo algunas canciones de Palito Ortega)

*MOTIVACIONES PARANOICAS: Los militares acusaban a todos los cantantes de poner al pueblo en contra de ellos y de conspirar a través de sus letras

HORACIO GUARANY

Durante la dictadura militar se hicieron desaparecer todos sus discos, se censuro la difusión de sus canciones «La Guerrillera» y «Estamos Prisioneros» entre otras más .

Debió exiliarse a España, volviendo al país en diciembre de 1978.

PIERO

Cantautor italiano y radicado en Argentina que se destacó en el rock, en 1976 la dictadura militar Argentina lo obligó a exiliarse a Italia y después a España, volvió al país en 1981.

Su música fue censurada por ser de protesta, entre ellas la mas conocida es "Para el pueblo lo que es del pueblo"

«Comer bien era muy raro

Comer poco era normal

Comer era subversivo

Para el señor militar» Para el pueblo lo que es del pueblo-Piero

MERCEDES SOSA

durante el golpe de estado de 1976 la incluyeron en la lista negra del régimen militar y sus discos fueron prohibidos, ella trató de seguir en Argentina sin importarle las amenazas y las prohibiciones hasta que en 1978 fue detenida en el escenario durante un concierto y toda la gente del público fue arrestada.

Se exilió en 1979 a España y lanzó varios

discos desde allá refiriéndose a toda la situación que vivía nuestro país.

MARIA ELENA WALSH

Es considerada una prócer cultural por sus canciones y sus obras, pero fue censurada por la dictadura por ser lesbiana y por alentar a la rebeldía con sus canciones así que en 1978 decidió no componer más y no hacer más presentaciones.

«Porque el camino es árido y desalienta.

Porque tenemos miedo de andar a tientas

Porque esperando a solas poco se alcanza

Valen mas los temores que una esperanza» Canción de caminantes-María Elena Walsh

LEON GIECO

Es considerado como la leyenda del folk argentino por sus canciones de protesta y su apoyo al pueblo.

En 1976 lanzó su disco «El fantasma de Canterville» que fue censurado por la dictadura, lo obligaron a cambiar la letra de varias canciones y a eliminar 3 de ellas; luego de eso tuvo que abandonar el país y exiliarse en Estados Unidos.

Volvió al país en 1986 brindando conciertos gratuitos en Rosario y Buenos Aires.