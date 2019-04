Lifschitz inauguró la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 39

El gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, inauguró este sábado la repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial Nº 39, en la localidad de La Penca y Caraguatá.

“Esta es una obra muy importante, no solamente por la inversión, que ya de por si tiene una escala trascendente; sino por lo que representa. Son obras pensadas para el futuro, que resuelven problemas de hoy para los vecinos, productores y empresarios, y sobre todo están concebidas para una provincia que se tiene que seguir desarrollando y creciendo, especialmente en el interior”, indicó Lifschitz.

“Hoy la gran apuesta que tenemos para los próximos 40 años de esta provincia es promover el desarrollo del interior, del norte santafesino, de los departamentos de la costa, de San Justo y San Cristóbal”.

“Departamentos que tienen poca población, pero que podrían tener mucha más, en la medida en que haya obras de infraestructura, de desarrollo económico, que se genere empleo, que haya buena calidad de los servicios, buena educación y salud pública; porque estás son las cosas indispensables para los jóvenes se queden en su lugar de origen y para que puedan venir nuevas familias a radicarse de la mano de la generación de trabajo y el movimiento de la economía”, explicó el gobernador.

“Por eso tienen sentido estas inversiones que hemos hecho en el departamento y también todas las que estamos haciendo en el resto de la provincia de Santa Fe. Estamos llevando adelante más de 1300 obras, que representa una inversión inédita para la historia".

“Cada una de estas obras no son caprichosas, no son arbitrarias, no se han concedido solamente por una cuestión de afinidad política; sino que todas estas obras están pensadas estratégicamente: las rutas, obras hídricas, de defensa contra inundaciones, de energía, para educación, de salud pública”, continuó.

“Todo esto lo hacemos pensando en el futuro, en un trabajo coordinado con los presidentes de comuna y los legisladores, porque ninguna de estas obras se hubieran hecho si no hubiésemos contado con el apoyo y la colaboración de las autoridades locales”, concluyó Lifschitz.

Por su parte, el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, manifestó su “alegría por terminar esta etapa de la pavimentación de la ruta 39, que fueron dos etapas. En primer lugar, la repavimentación entre Gobernador Crespo y Cuatro Bocas y la parte nueva de la ruta entre Cuatro Bocas y el río Salado. Esta es una ruta estratégica, transversal y bioceánica”.

“Hoy estamos concretando un sueño, que es conectar la ruta con el río Salado; y el sueño final sería conectar el río Salado con San Cristóbal, esos 54 kilómetros que faltan. Así que seguramente seguiremos trabajando en esta línea”.

Por último, Borla agradeció “al gobernador, porque sin duda va a pasar a la historia de esta provincia como el gobernador de la obra pública”; y destacó que “hoy están invirtiendo en el departamento San Justo, que no llega a ser el 1% de la población de esta provincia, más de 3000 millones de pesos”.

Por último, el presidente comunal de La Penca y Caraguatá, Edgardo Rovelli, agradeció “la presencia del gobernador en esta inauguración”.

LA OBRA

Los trabajos, que se realizaron en el tramo comprendido entre la localidad de Crespo, coincidente con la Ruta Nacional Nº 11, hasta el paraje Cuatro Bocas, kilómetro 14,100, demandaron una inversión de $135.454.336; y consistieron en bacheo profundo y una carpeta de rodamiento de 5 centímetros.

Por otro lado, restan finalizar las obras de construcción de nuevos pavimentos desde el Paraje hasta el río Salado, se trata de 13,12 kilómetros. La inversión total actualizada es de $428.764.468.

El objetivo de estas obras es optimizar la circulación, factor clave para el desarrollo y el crecimiento de la producción ganadera y agropecuaria de la región, ya que comienzan en un sector donde se encuentran distintos ingresos a establecimientos lecheros: sobre el lado norte, la cooperativa lechera, con una producción de 6000 litros diarios; y sobre el sur, una fábrica de quesos, como así también una serie de tambos en toda la zona.

PRESENTES

Acompañaron al gobernador, el administrador provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; e intendentes y presidentes comunales de la región.

