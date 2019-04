Reconquista: "El Estado en tu Barrio"

Servicios nacionales

El operativo permite acceder a trámites y servicios de ANSES (Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, asesoramiento sobre créditos, etc.), RENAPER - DNI (actualizaciones, renovaciones, cambio de domicilio, etc.), PAMI (emisión de constancias de afiliación, cambio de médico de cabecera, cambio de prestador, consultas sobre prestaciones médicas y sociales, etc.), orientación laboral y orientación social.

Servicios municipales

La Municipalidad de Reconquista acompaña la propuesta con una oficina móvil con asesoramiento en trámites digitales, turnos para Licencia de Conducir, API Inmobiliario y patente (impresión de credenciales, visualización y/o liquidación de deudas).

Además, se brindará información sobre la oferta de talleres municipales en cultura y deportes, capacitaciones en oficios para este 2019 y la nueva aplicación «Reco Digital».

Por su parte, la Subsecretaría de Salud contará con una carpa con la presencia de médico y odontólogo, donde los vecinos podrán acercarse a recibir información, despejar dudas y realizarse controles.