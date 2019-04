CAME Joven distinguió al Joven Javier Ibañez del INTI

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a través de su espacio CAME Joven, y con la presencia del secretario General de la entidad, José Bereciartúa, entregó en su sede una plaqueta de reconocimiento al presidente del INTI, Javier Ibañez, por el trabajo conjunto que vienen realizando ambas instituciones en el fomento a la innovación entre pymes y emprendedores argentinos.

Ibañez estuvo acompañado por el gerente de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Leonardo Spina, y por el subgerente de Transferencia Tecnológica, Diego Pasjalidis. Durante el encuentro, estuvieron presentes representantes de CAME Joven de todas las provincias del país, además del presidente de ese espacio, Fabián Zarza; su director ejecutivo, Juan Pablo Bazán; y su secretaria general, Carolina Magariños.

El titular del INTI expresó su “entusiasmo por la presencia de tantos jóvenes de todo el país, que dan impulso y futuro a las pymes argentinas”. A su vez, tanto él como Spina y Pasjalidis ponderaron la importancia, para las pymes, de “la tecnología, la innovación, la cooperación, el conocimiento y la calidad”. Y en esa línea, Ibañez planteó que “el gran desafío para la industria es transformarse y adaptarse ante la velocidad de los cambios que experimenta el mundo”.

Por su parte, Bereciartúa expresó que “el INTI siempre mostró una gran vocación innovadora, y por eso se ganó prestigio y un buen nombre, pero últimamente se ha abierto aún más al vínculo con el mundo empresarial”.

También hubo tiempo para consultas por parte de los integrantes de CAME Joven de distintas provincias. Ambas partes acordaron continuar el vínculo que se comenzó a profundizar en los últimos años y mejorar la llegada de la oferta de servicios tecnológicos a cada región.