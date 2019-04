Municipales: Leoni dijo que "se puede hacer una mejor oferta"

El secretario general de la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram), Claudio Leoni, consideró "insuficiente" la oferta salarial del 12 por ciento realizada hoy por intendentes y presidentes comunales en el marco de las paritarias y resaltó que "no es la propuesta que esperábamos".

En declaraciones a la prensa a la salida de la reunión paritaria realizada en la capital provincial, Leoni manifestó: "Nos ofrecieron un incremento del 12 por ciento a partir del mes de marzo con cláusula gatillo tomando los índices del Ipec. Por otro lado proponen en volver a reunirnos en el mes de julio para evaluar la situación económica, sin condicionar la cláusula gatillo".

Leoni se mostró contundente al ser consultado sobre si esta era la propuesta que estaban esperando los municipales: "De ninguna manera, si no la hubiéramos aceptado. Ahora vamos a poner en consideración del plenario de secretarios generales y vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta el martes para traer a esta reunión la decisión que tomen el viernes los secretarios generales sobre la primera propuesta que nos hacen los intendentes".

Respecto a la posibilidad de realizar medidas de fuerza destacó: "Eso lo decidirá el plenario. Hasta el martes tenemos negociación con la paritaria. Pero el plenario puede resolverlo si hay un rechazo a esta política salarial que deberíamos rediscutir el martes".

El secretario general de la Festram dijo no sentirse "sorprendido" por la propuesta porque los intendentes sabían que si no había una sobre la mesa "nos llevaban directamente al conflicto. Hoy hubo una propuesta que no satisfizo nuestras expectativas y fue insuficiente, si no la hubiéramos firmado. El martes daremos una propuesta o cambiaremos el pedido".

"Entendemos que puede haber una mejor oferta", dijo Leoni a continuación sin entrar en detalles sobre si los municipales habían tirado alguna cifra de aumento salarial en la mesa paritaria.