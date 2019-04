Sportivo Suardi empató la serie con Santa Paula

El equipo de Andres Poi hizo los meritos necesarios para ganar el juego en los 40′, pero el talento indiviudal de los locales casi le permiten ganarlo en los últimos segundos. Lisandro Gomez Quintero decretó la igualdad en un rompimiento mientras que en el suplementario, el visitante desarrolló otra vez un gran juego para obtener la igualdad en la serie y llegar a Suardi ahora con ilusiones de cierre.

Augusto Rossi otra vez fue figura con 21 puntos mientras que José Peralta se anotó 21 en el rojiblanco.

Como en el primer duelo, Sportivo comenzó efectivo en su accionar de ataque. Cristian Cadillac conducía y convertía ante un Santa Paula por demás errático. El equipo local no dañaba ni desde la pintura con el rendidor David Cabezas ni tampoco con sus grandes tiradores. Por su parte, el visitante desarrolló un cuarto a conciencia y finalizó 6 puntos arriba. Santa Paula estuvo incómodo y quizá el rojiblanco no aprovechó del todo los momentos de zozobra de su rival para sacar algún rédito mas.

Comenzando el segundo cuarto, el de Suardi sacó la máxima de 9 unidades (21-12), pero respondió Santa Paula con un 4-0 que lo hizo ponerse en carrera, sin permitirse algún paso en falso en el partido. Otra vez, buen ingreso de Augusto Rossi aportando 8 puntos en el segmento. El equipo de Francisco Blanc lo corrió siempre desde atrás mientras que Sportivo resistía a los embates, principalmente encabezados por Salvador Giletto y L. Ruiz Moreno, si bien algo contrariado en su juego, pero siempre amenazante y peligroso.

En tanto, a Sportivo le costó correr y nuevamente aparecieron dificultades para atacar la defensa zonal, aunque atrás se mostraba sólido, complicado el trabajo de ataque de Santa Paula.

En ese contexto, CSS terminó arriba por 4 unidades ya que Rossi descontó en la última luego de una gran jugada de Ruiz Moreno que lo habilitó para que defina solo.

El local estuvo muy errático, producto en parte de la defensa de Sportivo. Al cierre de la primera mitad había conseguido 1/10 en triples y 2/7 en libres mientras que los dirgidos por el Zurdo Poi registraron 2/10 en triples y 7/8 en simples.

El tercer cuarto fue escenario de la constante persecución de Santa Paula a un Sportivo sólido sosteniendo el liderazgo en el marcador. Las distancias oscilaron entre 4 o 5 puntos. Sportivo soportaba la presión de un estadio con historia, de un equipo con enorme talento individual y una acumulación de faltas personales que ejercían preocupación en sus filas. A 3′ 40″, el de Suardi se imponía 49-45 hasta que apareció un parcial de 6-2 de Santa Paula, liderados por AugustoRossi quien hasta aquí redondea una serie brillante. No obstante, Ruiz Moreno y Juan Pablo Martinez también se sumaban a la vanguardia mientras que en Sportivo todo era mas distribuido y con mucha paciencia para sortear la cerrada defensa zonal que proponía su contrincante. El segmento finalizaba con Sportivo, dos tantos arriba.

En el último cuarto, el suardense no aflojaba y su volumen basquetbolistico era cada vez mas compacto. Seguridad y paciencia para ejercer un trabajo prolijo que lo mantenía arriba. Pasaban los segundos, se acercaba el final y Sportivo seguía muy firme en lo suyo. Crecieron José Peralta y Agustin Pautasso mientras que Cadillac se evidenciaba con fluidez para administrar cada pelota.

Luego de mantenerse entre 3 y 5 puntos arriba, esa seguridad en su tarea lo hizo escaparse 72-66, restando 1′ 27. Parecía a esa altura, cosa juzgada. No obstante, cuando no sale del todo lo colectivo, los talentos individuales abren caminos. Y así fue que aparecieron en los de Galvez dos triples (Martinez y Rossi) para igualar el juego en 72. Ya en los segundos finales, Salvador Giletto se convertía en el encargado de adelantar a Santa Paula 74-72 con una buena resolución en la pintura. Sportivo sentía que se le escapaba un juego que merecía ganar. Lejos de rendirse, arremetió Gomez Quintero quien de la mano de un punzante rompimiento en los segundos resolutorios, selló el empate en 74 para estirar la agonía a la prorroga.

En el suplementario, el equipo de Poi ejerció un muestra de carácter notable, con mucho compromiso, saltando imposibilidades como la limitación por faltas personales en sus principales hombres y un clima adverso con la gente de Santa Paula apoyando a sus jugadores, jugando un suplementario con marcado temple para lograr así un triunfo valioso que le da la chance ahora para definirlo de local. Aunque nada esté dicho todavía, ni mucho menos.

Santa Paula, en cambio, tuvo una noche en donde nunca estuvo cómodo. A pesar de repetir la defensa que tanto complica a Sportivo, careció de efectividad en momentos claves y obtuvo escasa regularidad en su juego. Si alguna vez estuvo cerca de ganar, solo fue por elementos individuales porque lo colectivo se mostró frágil y con errores que conspiraron para este desenlace negativo.

