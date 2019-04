Oro lo mantuvo con vida y Oliva lo empató para Ferro

Núñez puso rápidamente en ventaja a 9 de Julio, pero Brian Oro no permitió que la diferencia sea mayor. En el complemento, un golazo de Mario Oliva le dio empate al Verde y dejó la serie abierta.

No fue un domingo fácil para Ferro, o por lo menos no lo fueron los primeros 45 minutos ante 9 de Julio, donde el León lo pasó por encima y marcó mucha diferencia, pero por suerte para el Verde de la República, en el día del arquero, apareció Brian Oro para mantener a su equipo siempre con vida, convirtiéndose en la gran figura de la tarde y dejando la serie abierta.

Sabido era que este 9 de Julio, eliminado tempranamente del Regional, manteniendo la gran base de ese equipo armado para el torneo nacional, estaba dolido y tocado en su orgullo. Que es un equipo con mucho potencial ofensivo (llegaba de marcar 6 goles en dos partidos), pero también sabíamos de lo que tenía o tiene para dar Ferro, aunque este domingo poco pudo mostrar.

De entrada el León dejó en claro que iba a buscar el partido, no tardó más de 10 segundos en poner la pelota en el área del rival y generar la primera aproximación, lo que nos hacía prever que el partido iba a ser de ida y vuelta, porque a priori, eran dos equipos que iban al frente, pero a los rafaelinos se ve que no le gusta que le manejen la pelota y ejercen presión en toda la cancca, pressing que los de Bodoira sintieron en el PT y se vieron atormentados.

Con un Monserrat como estandarte, el 9 justificó la ventaja obtenida en los primeros minutos, siendo más que el equipo de la Liga Ceresina y reflejándolo en el resultado. Los dirigidos por Marcelo Werlen, de buen presente en el ámbito liguista, fueron quienes manejaron la pelota y generaron las mejores situaciones ofensivas. A los 7', Gastón Monserrat generó el primer desequilibrio individual, cruzando la línea defensiva del local para habilitar a José Núñez con un centro rasante y el delantero se encargó de vencer a Brian Oro para el 1 a 0.

El local no mostraba mucho, con problemas en la mitad de cancha y sin claridad para poder generar peligro en el arco defendido por Julián Maina. Solamente Matías Caballero, ex Ben Hur, intentaba algo distinto ante una defensiva visitante bien parada y sin sobresaltos. Promediando el parcial era todo de 9 de Julio, que tuvo la chance de ampliar con el debutante Juan Ignacio Molina (21 años, rosarino), quien ingresó en lugar del lesionado Núñez a los 20'. Luego Maciel tuvo dos posibilidades, primero con un cabezazo que manoteó Oro, la pelota le quedó al ex Sportivo Norte y el arquero otra vez salvó providenciamente al local. Final de los primeros 45' con una victoria que a esa altura era merecida para los rafaelinos.

En el complemento, con la ventaja obtenida en la primera etapa, 9 de Julio esperó que Ferro Dho salga a buscar el empate, algo que hizo ya que salió con otra actitud a la segunda parte para revertir el resultado adverso. De la mano de Caballero y Diez empezó a generar peligro y a los 15' el defensor Mario Oliva atravesó la cancha, avanzó hasta el área de Maina y remató para colocar la pelota en el ángulo y decretar el 1 a 1. Un golazo de otro partido para Ferro que entendió que podía dar vuelta la historia.

Ante esto, Werlen buscó respuestas en el banco con los ingresos de Sebastián Acuña y Agustín Tosetto, y de la mano de Molina generó varias situaciones, pero no pudo ponerse al frente otra vez en el marcador. El partido se fue apagando, las situaciones ya no fueron tan claras y el empate terminó siendo el resultado final.

El resultado le sentó más cómodo a Ferro, pero es 9 de Julio quién queda mejor parado ya que dentro de una semana jugará en el Germán Soltermam para tratar de cerrar la llave y pasar a la próxima instancia.

Síntesis

Ferro Dhó 1

9 de Julio 1

Cancha: Ferro Dhó

Arbitro: Abel Quiroz (Liga de Reconquista)

Ferro Dhó: Brian Oro; Conrado Cafaratti, Mario Oliva, Nahuel Charra y Alan Ciocan; José Niello (67' Pablo Ceriani), José Fernández, Joaquín Diez e Ivo Simonatti (78' Lautaro Romero); Matías Caballero y Jael Bazán (91' Alexis Daró). Sup: Adrián Ortiz,. Sebastián Arocio, Pablo Sosa y Adrián García. DT: Sebastián Bodoira.

9 de Julio: Julián Maina; Kevin Acuña, Flavio Diaz, Gerónimo Astrada y Andrés Velazco; Damián Maciel (64' Agustín Tosetto), Matías Manelli (69' Sebastián Acuña), Maximiliano Aguilar y Guillermo Funez; Gastón Monserrat y José Nuñez (19' Juan Ignacio Molina). Sup: Juan Ignacio Kisler, Santiago Arnaudo, Héctor Sánchez y Augusto Baldessare. DT: Marcelo Werlen.

Goles: a los 6' gol de José Nuñez (9), a los 15' del ST Mario Oliva (FD).

Ganó San Jorge

Mientras tanto, Atlético San Jorge, quien jugará en la próxima instancia con el vencedor del “9” y Ferro, sacó ventaja en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Santa Fe. Con goles de Mosqueira y Novero, se impuso como visitante en el partido de ida 2 a 1 a Atlético Sastre. Rivarolo convirtió en único tanto del local.