Personal de limpieza del Hospital reclama por pagos atrasados

Este lunes, un sector de los trabajadores del Hospital de San Cristóbal decidieron implementar una medida de fuerza debido a que hace tres meses que no perciben sus haberes como trabajadores. El personal de limpieza, acompañado del Gremio CUEC, se nucleó en el frente del nosocomio y planteó su problemática a la sociedad, quién hasta el día de hoy desconocía de la situación, Julio Juaréz, Secretario Gremial, indicó que "los trabajadores de AlfaClin, empresa que tiene la concesión del servicio de limpieza del hospital, hace tres meses que no abona los sueldos al personal, aparte de reclamar que no se cobra lo que se ajusta al derecho, estamos viendo que cobran un sueldo por debajo de los $10.000 y trabajan 8hs diarias, están muy por debajo de la escala salarial de la que deberían estar, pero lo más grave es que no cobran ni un peso, entonces la situación se ha tornado muy grave y desesperante".

Además, el gremialista dejó en claro que "los directivos del hospital han tenido una muy buena predisposición, han hecho los reclamos con la empresa correspondiente y le cortan el teléfono, lo mismo nos ha pasado a nosotros, que le enviamos notas, llamamos por teléfono y no tenemos respuestas por parte de esta empresa de Santa Fe. La situación es inaguantable, no podemos estirar más la situación vía administrativa".

Previo a la reunión que mantuvieron los empleados con los directores del Hospital Pablo Obatta y Gonzalo Ibáñez, más la gente del Samco con Aldo Possi a la cabeza, y el futuro administrador del nosocomio, Pablo Bonacina, para saber si provincia puede intervenir y desviar los pagos directamente a los empleados, dialogamos con los trabajadores perjudicamos, quienes contaron que "se hace muy difícil vivir sin cobrar el salario durante 3 meses, es un reclamo justo, es nuestro derecho como trabajador percibir nuestro salario. No es de ahora que estamos haciendo el reclamo, lo hicimos desde el primer día, pero no recibimos respuestas, por eso nos cansamos y decidimos realizar esta medida de fuerza".