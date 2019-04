Intensa actividad de Federico Pezz en todo el Departamento Obligado.

El ex Senador Pezz en campaña

El pre candidato a Senador Provincial por el Departamento General Obligado, Federico Pezz estuvo este fin de semana en la localidad de Villa Ana donde realizó una recorrida de medios de comunicación, posteriormente se reunió con dirigentes de instituciones deportivas que están interesadas en acceder al programa de micro emprendimientos del programa “Emprende y crece”, es importante remarcar que esta reunión se vio ampliada con personas que no integran las instituciones pero que manifestaron su interés en conocer las particularidades del programa mencionado. El domingo por la mañana estuvo en la ciudad de Reconquista visitando a amigos y dirigentes en distintos barrios de la ciudad. Ya en la tarde de la jornada dominical Pezz estuvo en la comuna de Villa Guillermina participando de la Liga de Vóley de esa localidad. En ese lugar pudo dialogar con integrantes de los equipos que componen la liga. Aprovechando la oportunidad que estaban los jugadores y dirigentes de los distintos equipos aprovechó para cumplir con una pedido que le habían realizado que tienen que ver camisetas y pelotas. El domingo por la noche Federico Pezz participó en la ciudad de Florencia de un torneo de padel del cual había sido auspiciante. Después de la gira Federico Pezz manifestó: “Un fin de semana con mucha actividad, compartido con instituciones deportivas, creo que no todos los ciudadanos alcanzan a cuantificar el rol que cumplen las instituciones deportivas en nuestra región, la dirigencia y los jugadores saben que siempre tendrán en mi un amigo que los escuche y en las medidas de mi posibilidades siempre los estará ayudando, este tipo de reconocimientos y apoyos lo hacemos siempre independientemente si estamos en campaña o no, ellos lo saben y lo valoran”.