Medidas oficiales: acuerdo de precios, tarifas congeladas, créditos y un decreto

El gobierno nacional presentó este miércoles, como había anticipado cuando ya se especulaba con un índice de inflación de marzo desbocado, un paquete de medidas que, dice el texto oficial, apunta a frenar la escalada de precios. Los ejes, anticipados en un documento PDF, son un acuerdo con empresas líderes para mantener por seis meses los valores de 60 productos de la canasta básica, el congelamiento de las tarifas de servicios públicos hasta fin de año y facilidades crediticias –a partir del 40% anual– para usuarios ya sobreendeudados de las distintas líneas sociales que gestiona la Ansés. Los puntos del paquete quedaron escritos en un documento en formato PDF bajo el título de “Medidas Económicas y Sociales”. Los anuncios sucedieron a la decisión del Banco Central –con aprobación del FMI– de congelar la banda cambiaría de intervención hasta fin de año.

Precios cuidados

El comunicado oficial afirma que el gobierno acordó con 16 empresas líderes congelar el precio de “60 productos esenciales de la canasta básica” durante un semestre (hasta las elecciones generales). Entre los productos hay aceite, arroz, harinas, fideos, leche, yogur, yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas. Los productos, aseguran, estarán disponibles en 2.500 puntos de venta de todo el país a partir del 22 de abril, y que los precios acordados entrarán dentro del marco de Precios Cuidados.

En el mismo ítem, habrá –afirma el Ejecutivo– cortes de carne a “precios accesibles”. Por ejemplo, dijo, los frigoríficos venderán 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo. Claro que eso será en el Mercado central de la ciudad de Buenos Aires, hasta donde se sabe.

Descanso para las tarifas

Otra de las promesas es no efectuar más aumentos de tarifas de electricidad, gas y transporte público –para la jurisdicción nacional, que es el área metropolitana bonaerense– en lo que resta del año. No es que no haya más subas: en el caso del gas, el aumento aplicado desde abril y escalonado en tres meses (10 por ciento en abril, 9 en mayo y 8 en junio) se mantendrá, pero será el último del año. También habrá un descuento del 22 por ciento en el precio del gas, aunque reintegrable: los usuarios lo pagarán en las facturas de los meses de verano.Respecto a la telefonía celular, el gobierno aseguró que las operadoras aceptaron mantener el precio de la telefonía celular de las líneas prepagas durante cinco meses, hasta el 15 de septiembre.

Créditos para los atendidos por Ansés

Las medidas incluyen la llamada red Beneficios Ansés, con descuentos de entre el 10 y el 25 por ciento en supermercados, negocios de ropa, iluminación, viajes y turismo, electrodomésticos, línea blanca y materiales para la construcción para las 18 millones de personas que reciben beneficios sociales. Tendrán descuentos utilizando sus tarjetas de débito los jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Pensión Universal para el Adulto Mayor, Asignación Universal por Hijo, Prestación por Desempleo, Asignaciones Familiares y Becas Progresar; personal de servicio doméstico y beneficiarios Hacemos Futuro, Proyectos Productivos Comunitarios y el programa Más Vida de la provincia de Buenos Aires. También se ampliará la oferta de Créditos Ansés con montos más altos y más cuotas. Los préstamos estarán disponibles para jubilados, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, de la Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares. Tendrán tasas desde el 40 por ciento anual y quienes ya tengan un crédito pueden tomar otro y refinanciar el anterior. En cualquier caso, el valor de la cuota no podrá superar el 30 por ciento del salario o haber. Los jubilados podrán sacar créditos de hasta 200.000 pesos a devolver en 24, 36, 48 ó 60 cuotas. Para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares, los créditos serán de hasta 12.000 pesos por hijo, en 24 ó 36 cuotas. Quienes reciben una Pensión No Contributiva (PNC) o una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pueden solicitar hasta 70.000 pesos en 24, 36, 48 ó 60 cuotas.